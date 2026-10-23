Η καναδική Bombardier θα επενδύσει $270 εκ. στις ΗΠΑ είπε ο Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Κάνσας, στο Τέξας και στην Ιντιάνα.

Η Bombardier που ανακοίνωσε επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γουίτσιτα του Κάνσας την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού για τις επενδυτικές λεπτομέρειες που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ