Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η καναδική εταιρεία παραγωγής αεροσκαφών Bombardier θα επενδύσει 270 εκατομμύρια δολάρια, μερικές ημέρες μετά από την απόσυρση των απειλών του κατά της εταιρείας, για την απαγόρευση πρόσβασης της στην αμερικανική οικονομία.
Η καναδική Bombardier θα επενδύσει $270 εκ. στις ΗΠΑ είπε ο Τραμπ
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Κάνσας, στο Τέξας και στην Ιντιάνα.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Κάνσας, στο Τέξας και στην Ιντιάνα.
Η Bombardier που ανακοίνωσε επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γουίτσιτα του Κάνσας την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού για τις επενδυτικές λεπτομέρειες που ανακοίνωσε ο Τραμπ.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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