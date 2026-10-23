Το ψευδοκράτος χαιρετίζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης - Κάνει λόγο για «ιστορικό βήμα»

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το «υπεξ» αναφέρει ότι η απόφαση αφορά μνημόνιο που ισχύει από το 2019 και αποτελεί «ένα ιστορικό βήμα που διαμορφώνεται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας, αντανακλώντας τις πραγματικότητες της περιοχής».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το ψευδοκράτος υποστηρίζει πλήρως το όραμα της Τουρκίας για την εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη λεκάνη της Μεσογείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ