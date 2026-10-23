Το «υπουργείο εξωτερικών» χαιρέτισε την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι υποστηρίζει το όραμα της Τουρκίας για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μεσόγειο.
Το ψευδοκράτος χαιρετίζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης - Κάνει λόγο για «ιστορικό βήμα»
Το «υπεξ» χαρακτηρίζει ιστορικό βήμα την έγκριση από τη Βουλή της Λιβύης του μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας με την Τουρκία.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το «υπεξ» αναφέρει ότι η απόφαση αφορά μνημόνιο που ισχύει από το 2019 και αποτελεί «ένα ιστορικό βήμα που διαμορφώνεται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας, αντανακλώντας τις πραγματικότητες της περιοχής».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το ψευδοκράτος υποστηρίζει πλήρως το όραμα της Τουρκίας για την εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη λεκάνη της Μεσογείου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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