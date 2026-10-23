Πολιτικό σκάνδαλο στις ΗΠΑ: Γερουσιαστής συνελήφθη για εμπόριο ναρκωτικών - Εμπλέκονται και μέλη της οικογένειάς της

Σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αντιμετωπίζει η 82χρονη Δημοκρατική γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Λουίζ Λούκας, η οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει, μαζί με συγγενικά της πρόσωπα, ένα παράνομο δίκτυο εμπορίας κάνναβης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Αντιμέτωπη με σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες βρίσκεται η Δημοκρατική γερουσιαστής Λουίζ Λούκας, η οποία φέρεται να αξιοποίησε την πολιτική της επιρροή για τη λειτουργία παράνομου δικτύου εμπορίας κάνναβης, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με το Reuters και το CNN, η Λούκας, η οποία κατέχει τη θέση της προσωρινής προέδρου της Γερουσίας της Βιρτζίνια, περιλαμβάνεται μεταξύ επτά προσώπων σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Πέμπτη (22/10) ότι η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο, το οποίο φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες κάνναβης, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη. Κύκλωμα εκατομμυρίων με οικογενειακή συμμετοχή Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 82χρονη πολιτικός φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στην παράνομη εμπορία κάνναβης.
Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα διαχειρίστηκε δραστηριότητες αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ φέρεται να είχε οργανώσει τη διακίνηση τουλάχιστον 100 κιλών κάνναβης. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι δύο κόρες και ένας εγγονός της γερουσιάστριας, καθώς και επιχειρηματικοί συνεργάτες της. Η Λούκας κατηγορείται επίσης ότι αξιοποίησε την πολιτική της θέση, προκειμένου να προστατεύσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικτύου από ελέγχους και να επηρεάσει νομοθετικές διαδικασίες προς όφελός του. Οι έρευνες του FBI και οι κατηγορίες για δωροδοκία Η ομοσπονδιακή έρευνα περιλάμβανε εφόδους του FBI τον περασμένο Μάιο σε δύο καταστήματα που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της γερουσιάστριας. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και πυροβόλα όπλα. Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Λούκας κατέβαλε 750.000 δολάρια για την απόκτηση συμμετοχής σε εταιρεία που συνδεόταν με μελλοντική άδεια εμπορίας κάνναβης. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η γερουσιάστρια φέρεται να μην είχε δηλώσει το συγκεκριμένο οικονομικό συμφέρον στα προβλεπόμενα έντυπα διαφάνειας, ενώ ερευνώνται και καταγγελίες για δωροδοκία που σχετίζονται με τη διαδικασία αδειοδότησης. «Δεν θα με εκφοβίσουν», απαντά η 82χρονη Η ίδια η Λούκας απορρίπτει τις κατηγορίες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πολιτικά κίνητρα πίσω από τη δίωξή της. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός του FBI και του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στράφηκε εναντίον μιας 82χρονης γιαγιάς.
«Δεν θα επιτρέψω να με εκφοβίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Η Λούκας αποτελεί μία από τις γνωστότερες πολιτικές προσωπικότητες των Δημοκρατικών στη Βιρτζίνια και έχει ασκήσει επανειλημμένα έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει πολιτικά κίνητρα η κυβέρνηση Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς απέρριψε τις αναφορές περί πολιτικής δίωξης, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα είχε αρχίσει πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς έρχεται στο προσκήνιο λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η 82χρονη, η οποία εκλέγεται στη Γερουσία της Βιρτζίνια από το 1991, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Πολιτείας και έχει υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Παρά τις κατηγορίες, η ενοχή της δεν έχει αποδειχθεί και η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης.
Πηγές: CNN και Reuters
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