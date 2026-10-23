Σερβία: 150.000 διαδηλωτές στέλνουν μήνυμα ανατροπής στον Βούτσιτς λίγο πριν από τις κάλπες

Η μαζική συγκέντρωση αποτέλεσε επίδειξη δύναμης της «Φοιτητικής Λίστας», ενός πολιτικού εγχειρήματος χωρίς παραδοσιακή ηγετική δομή, το οποίο φιλοδοξεί να τερματίσει τη μακρόχρονη κυριαρχία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Με σημαίες, συνθήματα και πανό που διακήρυτταν ότι «Οι φοιτητές κερδίζουν», χιλιάδες διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Σλάβια, η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση καταγραφής δημόσιων συγκεντρώσεων, την οποία επικαλείται ο Guardian, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 150.000 άνθρωποι.

Από την τραγωδία του Νόβι Σαντ στην πολιτική αμφισβήτηση

Η δυναμική του φοιτητικού κινήματος οικοδομήθηκε μέσα από σχεδόν δύο χρόνια διαδηλώσεων, που ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Η τραγωδία εξελίχθηκε σε σύμβολο της διαφθοράς και της έλλειψης λογοδοσίας, προκαλώντας κύμα κοινωνικής αγανάκτησης. Οι αρχικές απαιτήσεις για πλήρη διερεύνηση των ευθυνών διευρύνθηκαν σταδιακά, με τους διαδηλωτές να ζητούν πολιτικές αλλαγές και προσφυγή στις κάλπες.

Οι κινητοποιήσεις απέκτησαν πρωτοφανή έκταση, συγκρινόμενες με τις μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις που οδήγησαν στην πτώση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς το 2000.

Το φοιτητικό κίνημα κατάφερε, παράλληλα, να προσελκύσει πολίτες διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι βλέπουν στη νέα πολιτική πρωτοβουλία μια εναλλακτική απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της 47χρονης Μαρίγια Νεδέλικοβιτς Ράντιτς, η οποία ανέφερε ότι οι νέοι τής έδωσαν για πρώτη φορά την ελπίδα πως μπορεί να ζήσει σε μια φυσιολογική χώρα.

Η μεγαλύτερη πολιτική δοκιμασία για τον Βούτσιτς

Η προεκλογική αναμέτρηση θεωρείται μία από τις δυσκολότερες για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σερβική πολιτική σκηνή για περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας διατελέσει τόσο πρωθυπουργός όσο και πρόεδρος της χώρας.

Η απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, άνοιξε τον δρόμο για μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερα υψηλό πολιτικό διακύβευμα.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του την Πέμπτη, ο Βούτσιτς εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες ότι το φοιτητικό κίνημα υποκινείται από ξένα συμφέροντα με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Σερβίας.

Κάλεσε μάλιστα τους οπαδούς του να υπερασπιστούν τη χώρα και να επιτύχουν αποφασιστική εκλογική νίκη.

Από την πλευρά του, ο πανεπιστημιακός Γιούγκοσλαβ Γκάσιτς, ένας από τους υποψηφίους της «Φοιτητικής Λίστας», υποστήριξε ενώπιον των συγκεντρωμένων ότι έφθασε η στιγμή να τερματιστεί μια περίοδος 14 ετών κατά την οποία, όπως είπε, τα κομματικά και προσωπικά συμφέροντα υπερίσχυσαν των αναγκών της κοινωνίας.

Αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα και καταγγελίες για πιέσεις

Η «Φοιτητική Λίστα» κατέρχεται στις εκλογές με 250 υποψηφίους για τις ισάριθμες έδρες του σερβικού κοινοβουλίου. Πολλοί προέρχονται από τον πανεπιστημιακό χώρο, ενώ άλλοι δεν έχουν προηγούμενη εμπλοκή στην ενεργό πολιτική.

Κεντρική προτεραιότητα του κινήματος είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη λειτουργία των θεσμών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, καθώς οι διαθέσιμες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής εικόνα για την πραγματική εκλογική επιρροή των αντιπάλων.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταγγέλλουν περιστατικά εκφοβισμού, συλλήψεις και αξιοποίηση κρατικών πόρων για προεκλογικούς σκοπούς, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον η ψηφοφορία θα διεξαχθεί υπό συνθήκες ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τη σύλληψη έξι προσώπων, τα οποία ανακρίθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές του Βελιγραδίου ως ύποπτα για σχεδιασμό επεισοδίων και βίαιων ενεργειών την ημέρα των εκλογών.

Παρά τις καταγγελίες για πιέσεις και απειλές κατά φοιτητών και υποστηρικτών τους, οι κινητοποιήσεις έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Η αναμέτρηση της Κυριακής αναμένεται να αποτελέσει καθοριστική δοκιμασία τόσο για την πολιτική κυριαρχία του Βούτσιτς όσο και για τη δυνατότητα ενός κινήματος που γεννήθηκε στους δρόμους να μετατραπεί σε δύναμη κυβερνητικής αλλαγής.

Η κυριακάτικη αναμέτρηση, στις 25 Οκτωβρίου, θα δείξει κατά πόσον η κοινωνική δυσαρέσκεια που εκφράστηκε στους δρόμους μπορεί να μεταφραστεί σε εκλογική ανατροπή, αμφισβητώντας την ισχυρότερη πολιτική κυριαρχία στη Σερβία από το 2012.