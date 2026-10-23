Εξήγγειλε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΟΗΕ η Λάνα Νουσεϊμπέχ (βίντεο)

Μιλώντας στο Reuters λίγο πριν δημοσιοποιήσει την απόφασή της, υπογράμμισε την ανάγκη ο ΟΗΕ να ανακτήσει τον ουσιαστικό διπλωματικό του ρόλο, αντί να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις χωρίς να παρεμβαίνει αποτελεσματικά.

«Είναι σαφές ότι σήμερα χρειαζόμαστε έναν Γενικό Γραμματέα που θα επαναδεσμευτεί για το μέλλον της πολυμέρειας και το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών ως οργανισμού που επιλύει προβλήματα, αντί να παραμένει θεατής των κρίσεων του κόσμου», δήλωσε.

Η μάχη με τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν και οι αντιρρήσεις των «πέντε»

Η Νουσεϊμπέχ εισέρχεται σχετικά αργά στη διαδικασία επιλογής του νέου επικεφαλής του ΟΗΕ, την ώρα που οι άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν αναδείξει υποψήφιο με την απαραίτητη συναίνεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, διατηρεί οριακό προβάδισμα στις άτυπες ψηφοφορίες.

Ωστόσο, κατά την τελευταία διαδικασία, τόσο η Γκρίνσπαν όσο και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον δύο αρνητικές ψήφους από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα μέλη του Συμβουλίου βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέας ψηφοφορίας την Παρασκευή ή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η διπλωματική εμπειρία και ο πόλεμος στη Γάζα

Η Νουσεϊμπέχ ανέφερε ότι εκπρόσωποι αρκετών χωρών την προσέγγισαν κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προτρέποντάς την να θέσει υποψηφιότητα.

Στο παρελθόν είχε ηγηθεί της επιτυχημένης εκστρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ διπλωμάτες στη Νέα Υόρκη την περιγράφουν ως ικανή στη διοίκηση και τη διαχείριση σύνθετων ζητημάτων.

«Αναγνωρίζεται σήμερα ότι χρειαζόμαστε κάποιον που να προσφέρει μια αλλαγή γενιάς στον Οργανισμό», ανέφερε.

Κατά τη θητεία της στον ΟΗΕ ξέσπασε, το 2023, ο πόλεμος στη Γάζα. Η ίδια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όπως εξήγησε, κατάφερε να εξασφαλίσει υποστήριξη για το ψήφισμα οργανώνοντας επίσκεψη μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ώστε να διαπιστώσουν από κοντά την κατάσταση επί του πεδίου.

Η ίδια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μέρος της «δημιουργικής, επιχειρηματικής διπλωματίας» που, όπως υποστηρίζει, διακρίνει την προσέγγισή της.

Οι καταγγελίες για το Σουδάν

Ως υψηλόβαθμη διπλωμάτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Νουσεϊμπέχ έχει υποστηρίξει την ενεργητική εξωτερική πολιτική του Άμπου Ντάμπι, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του πολιτικού Ισλάμ.

Η υποψηφιότητά της έρχεται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται επικρίσεις για τον ρόλο τους στο Σουδάν.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ που παρακολουθούν την εφαρμογή των κυρώσεων έχουν χαρακτηρίσει αξιόπιστους τους ισχυρισμούς περί παροχής στρατιωτικής υποστήριξης από τα Εμιράτα προς την παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αρνούνται τις κατηγορίες.

Ερωτηθείσα για το κατά πόσον οι συγκεκριμένες καταγγελίες ενδέχεται να επηρεάσουν την υποψηφιότητά της, η Νουσεϊμπέχ ανέφερε ότι έχει λάβει άδεια από τα καθήκοντά της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι θα επικεντρωθεί στην ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν.

Η προοπτική της πρώτης γυναίκας στην ηγεσία του ΟΗΕ

Σε περίπτωση εκλογής της, η Νουσεϊμπέχ θα γίνει η δεύτερη επικεφαλής του ΟΗΕ που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, μετά τον Αιγύπτιο Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι.

Παράλληλα, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση της Γενικής Γραμματέως, αν και η ίδια ξεκαθαρίζει ότι η υποψηφιότητά της δεν βασίζεται στο φύλο της.

«Προέρχομαι από μια χώρα που είναι νεότερη από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά η περιοχή μας είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις», δήλωσε.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Νουσεϊμπέχ παρουσίασε το σκεπτικό της υποψηφιότητάς της, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ταχύτερη διπλωματική δράση και απτά αποτελέσματα.

I am standing to be Secretary-General because I believe this is a moment to act with greater urgency: to act earlier, bring people together across difference, and drive the work forward until it produces concrete results. That is how we rebuild trust in the United Nations and ensure it delivers meaningful change for the people it exists to serve. My vision: https://t.co/G449B8vaTI — Lana Nusseibeh (@Lana_Nusseibeh) October 22, 2026

«Θέτω υποψηφιότητα για τη θέση της Γενικής Γραμματέως επειδή πιστεύω ότι αυτή είναι μια στιγμή που απαιτεί να δράσουμε με μεγαλύτερη αίσθηση του επείγοντος: να δράσουμε νωρίτερα, να φέρουμε κοντά ανθρώπους παρά τις διαφορές τους και να προωθήσουμε το έργο μέχρι να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι ξαναχτίζουμε την εμπιστοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη και διασφαλίζουμε ότι επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή για τους ανθρώπους που υπάρχουν για να υπηρετούν», έγραψε.