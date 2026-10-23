Με κόκκινα μαξιλάρια ο Ράμα καλεί τους διαδηλωτές σε διάλογο, ενώ η Αλβανία «βράζει»

Αυτή τη φορά, ο Ράμα τοποθέτησε κόκκινα μαξιλάρια στα πέτρινα παγκάκια έξω από το γραφείο του, συνοδεύοντάς τα με προσκλήσεις για συνομιλίες. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά προσπάθειά του να καλέσει τους διαδηλωτές στο τραπέζι του διαλόγου, έπειτα από ανάλογες κινήσεις με κόκκινες βελούδινες και μαύρες καρέκλες. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αλβανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει διαθέσιμος για συζήτηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «το παρελθόν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει». Την ίδια ώρα, υιοθέτησε αυστηρό τόνο απέναντι στους διαδηλωτές, προειδοποιώντας ότι όσοι, κατά την έκφρασή του, κράτησαν όμηρο την πρωτεύουσα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.

Στο επίκεντρο η αποβολή 20 βουλευτών

Η ένταση αναμένεται να ενισχυθεί από τις εξελίξεις στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου η αρμόδια Επιτροπή Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας εξετάζει σήμερα αίτημα βουλευτών του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή 20 μελών του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ολομέλειας, όταν βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία εξελίχθηκε σε σωματικές συγκρούσεις.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, Γκάζμεντ Μπάρντι, κατήγγειλε την πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών ως πράξη πολιτικής επιθετικότητας, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι ο περιορισμός της αντιπολιτευτικής φωνής μέσα στη Βουλή.

Another day, another theatrical performance by Edi Rama himself who is still expecting a “dialogue” with the students. At least he added the pillows this time around. https://t.co/XbeVnsylu5 — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) October 23, 2026

Απομακρύνσεις στελεχών στη δημόσια διοίκηση

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Έντι Ράμα προχωρεί και σε κινήσεις αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, ζήτησε από υπουργούς του να δρομολογήσουν την απομάκρυνση διευθυντικών στελεχών υπηρεσιών και δημόσιων οργανισμών, με στόχο, όπως προβάλλεται από την κυβέρνηση, την ενίσχυση της αξιοκρατίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Today, Albania’s Parliament descended into CHAOS after opposition MPs tried to seize voting cards from ruling party lawmakers. A BRAWL erupted, forcing parliamentary guards to intervene. The session ended after just one hour. IT’S TIME FOR PM RAMA TO TAKE THE EXIT DOOR. https://t.co/ZQcMs2uejl — Steve Hanke (@steve_hanke) October 22, 2026

Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Δημόσιας Τάξης. Οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν την Πέμπτη, ενώ ο Αλβανός πρωθυπουργός βρισκόταν στο Μαυροβούνιο για τη Διάσκεψη του Βερολίνου.

Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων του κινήματος «Φλαμίνγκο» και φοιτητικών διαδηλώσεων, που έχουν εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Νέο ραντεβού στους δρόμους το Σάββατο

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Ράμα για διάλογο, η αντιπολίτευση και οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, καλώντας τους πολίτες σε νέα μεγάλη συγκέντρωση αύριο, Σάββατο, στα Τίρανα.

Η επικείμενη διαδήλωση θεωρείται ακόμη μία δοκιμασία για την κυβέρνηση, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει οξυμένη και οι προσπάθειες εκτόνωσης δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.