Ερντογάν κατά ΟΗΕ: «Δεν μπορούν πέντε χώρες να αποφασίζουν για περισσότερες από 190»

Με αφορμή την 9η Διάσκεψη Διαμεσολάβησης της Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τις επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικότητα των διεθνών θεσμών, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία.

Ως παραδείγματα της τουρκικής δραστηριοποίησης επικαλέστηκε τις ανταλλαγές αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και τις προσπάθειες διαμεσολάβησης σε αφρικανικές χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στην Παλαιστίνη, στον Λίβανο και στο Σουδάν, υποστηρίζοντας ότι οι πληθυσμοί των περιοχών αυτών έχουν απογοητευτεί από την αδυναμία του ΟΗΕ να δώσει αποτελεσματικές λύσεις.

Ο Ερντογάν αμφισβήτησε τη δικαιοσύνη ενός διεθνούς μηχανισμού στον οποίο, όπως ανέφερε, οι αποφάσεις που επηρεάζουν περισσότερα από 190 κράτη εξαρτώνται από τη στάση μόλις πέντε χωρών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να επενδύει στη διπλωματία, θεωρώντας ότι ακόμη και οι πιο σύνθετες διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω του διαλόγου.

Διπλωματικές επαφές για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Στο περιθώριο της διάσκεψης, την οποία φιλοξενεί ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προγραμματίστηκε συνάντηση των επικεφαλής της διπλωματίας επτά χωρών.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τουρκίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Αιγύπτου, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Η ατζέντα περιλαμβάνει τις περιφερειακές συγκρούσεις, το Παλαιστινιακό, την κατάσταση στην Υεμένη, τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Φιντάν: Κατηγορίες κατά του Ισραήλ για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέκρινε τη στάση του Ισραήλ, κατηγορώντας το για καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας και συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η απουσία συνεπειών για τέτοιες ενέργειες πλήττει την αξιοπιστία της διεθνούς τάξης και εντείνει την αμφισβήτηση προς τους θεσμούς που έχουν αναλάβει τη διατήρηση της ειρήνης.

Επικαλούμενος στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στους περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί παγκοσμίως, παρουσιάζοντας την ανθρωπιστική αυτή πραγματικότητα ως ένδειξη της ανάγκης για αποτελεσματικότερη διεθνή συνεργασία.

Αναφερόμενος στη Λιβύη, ο Φιντάν υπογράμμισε ότι μια βιώσιμη πολιτική διευθέτηση προϋποθέτει ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των ίδιων των Λίβυων, χωρίς την επιβολή λύσεων από εξωτερικούς παράγοντες.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας, κάνοντας αναφορά στην Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας και στη Βαλκανική Πλατφόρμα Ειρήνης, τις οποίες παρουσίασε ως πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κατέστησε σαφές ότι η Άγκυρα επιδιώκει να αναβαθμίσει τη διαμεσολάβηση σε βασικό στοιχείο της εξωτερικής της πολιτικής, διεκδικώντας ενεργότερη παρουσία στη διαχείριση διεθνών και περιφερειακών κρίσεων.