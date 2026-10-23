Αίγυπτος προς Τουρκία: «Δεν αναγνωρίζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο» – Ξεκάθαρο μήνυμα Αμπντελάτι σε Φιντάν

Το ζήτημα τέθηκε από τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τον Χακάν Φιντάν στην Κωνσταντινούπολη, στο περιθώριο των διαβουλεύσεων του σχήματος R4, στο οποίο συμμετέχουν Τουρκία, Αίγυπτος, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αμπντελάτι επανέλαβε ότι το Κάιρο απορρίπτει κατηγορηματικά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε διαδικασία καθορισμού θαλάσσιων ορίων οφείλει να στηρίζεται στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Αιγύπτιος υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, επισημαίνοντας ότι η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας.

«Άκυρη και χωρίς νομική ισχύ» η συμφωνία

Η τοποθέτηση του Αμπντελάτι ενώπιον του Τούρκου ομολόγου του ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων που είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Στη συνέντευξή του, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο «απολύτως άκυρο», υποστηρίζοντας ότι στερείται οποιασδήποτε νομικής ισχύος.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Νάντερ Ζάκι, η θέση του Καΐρου αφορά συγκεκριμένα την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης της συμφωνίας που συνήφθη το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης του Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Η αιγυπτιακή πλευρά υποστηρίζει ότι ενδεχόμενη επικύρωση της συμφωνίας από το λιβυκό Κοινοβούλιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για την Αίγυπτο και δεν μεταβάλλει τη θέση της ως προς την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο.

Τι απάντησε ο Χακάν Φιντάν

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απέφυγε, σύμφωνα με την αιγυπτιακή ενημέρωση, να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον ομόλογό του για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Χακάν Φιντάν αναγνώρισε τις ανησυχίες που εκφράζει το Κάιρο σχετικά με τη Λιβύη και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης του διμερούς διαλόγου.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Λιβύη.

Στις συνομιλίες εξετάστηκε επίσης η πολιτική κατάσταση στη βορειοαφρικανική χώρα, με τον Αμπντελάτι να επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Αιγύπτου στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Λιβύης.

Το Κάιρο επιμένει στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβυκών κρατικών θεσμών και προώθησης μιας πολιτικής διαδικασίας που θα ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του λαού της χώρας.

#صوت_الأمة| وزير الخارجية لقناة TRT التركية: مذكرة ترسيم الحدود مع ليبيا باطلة ومعدومة الأثر القانوني https://t.co/Ydldk964yd https://t.co/GX5WKQu81X — صوت الأمة (@soutalommaa) October 23, 2026

Στην ατζέντα και οι εξελίξεις στον Κόλπο

Πέραν του ζητήματος της Λιβύης και των θαλάσσιων ζωνών, ο Αιγύπτιος υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ανησυχία του για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Κατά τη συνέντευξή του στο TRT, καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας ότι η συνέχιση της έντασης απειλεί την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής.

Ο Αμπντελάτι υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, θεωρώντας αναγκαία την αποτροπή μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Η συνάντηση Φιντάν και Αμπντελάτι ανέδειξε, πάντως, ότι παρά τη συνέχιση των επαφών και την προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου, εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες γύρω από τη Λιβύη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.