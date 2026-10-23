Βρετανία: Κιτ επιβίωσης σε κάθε σπίτι - «Εξοπλιστείτε για 72 ώρες έκτακτης ανάγκης» – Για ποιες κρίσεις προετοιμάζει τους πολίτες η κυβέρνηση

Η πρωτοβουλία φέρει την ονομασία «Be Ready», δηλαδή «Να είστε έτοιμοι», και αποτελεί μέρος μιας τριετούς εκστρατείας που αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των πολιτών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του βρετανικού Cabinet Office, τα νοικοκυριά καλούνται να οργανώσουν ένα βασικό απόθεμα ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους ακόμη και αν διακοπεί προσωρινά η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή η πρόσβαση σε καταστήματα και τραπεζικές υπηρεσίες.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ των 72 ωρών

Στις κυβερνητικές συστάσεις περιλαμβάνεται η αποθήκευση πόσιμου νερού, με ελάχιστη ποσότητα τριών λίτρων ανά άτομο ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι για ένα τριήμερο κάθε πολίτης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον εννέα λίτρα νερού.

Παράλληλα, προτείνεται η ύπαρξη τροφίμων μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται ψυγείο και μπορούν να καταναλωθούν χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Στον απαραίτητο εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης φακοί, εφεδρικές μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο, φορτιστές και φορητές μπαταρίες για κινητά τηλέφωνα, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και επαρκείς ποσότητες φαρμάκων για όσους ακολουθούν συγκεκριμένη αγωγή.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διατήρηση ενός μικρού ποσού σε μετρητά, καθώς σε περίπτωση σοβαρής τεχνικής βλάβης ή κυβερνοεπίθεσης ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση τραπεζικών καρτών ή η ανάληψη χρημάτων από αυτόματες ταμειακές μηχανές.

Οι πολίτες καλούνται ακόμη να φυλάσσουν έντυπα αντίγραφα σημαντικών προσωπικών εγγράφων και βασικών τηλεφωνικών αριθμών, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ακόμη και χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές ή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ανησυχία για κυβερνοεπιθέσεις και κρίσιμες υποδομές

Η δημοσιοποίηση των οδηγιών πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στη Βρετανία.

Πρόσφατα προβλήματα στην ασφάλεια λογισμικού είχαν ως αποτέλεσμα την προληπτική αναστολή λειτουργίας ορισμένων κυβερνητικών ψηφιακών υπηρεσιών, γεγονός που ανέδειξε την εξάρτηση των πολιτών από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία συνδέεται άμεσα με το περιστατικό.

Η βρετανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι οι οδηγίες δεν αποτελούν προειδοποίηση για κάποια επικείμενη απειλή, αλλά αποσκοπούν στη δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης και αυτοπροστασίας.

Μόλις το 13% δηλώνει προετοιμασμένο

Τα στοιχεία κυβερνητικής έρευνας καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βρετανών δεν αισθάνεται επαρκώς προετοιμασμένη για μια σοβαρή διακοπή βασικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, μόλις το 13% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι διαθέτει την απαραίτητη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.

Ο Βρετανός υπουργός Ασφάλειας, Νταν Τζάρβις, επισήμανε ότι ακόμη και απλά μέτρα προετοιμασίας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά σε περιόδους κρίσεων.

Όπως εξήγησε, όταν τα νοικοκυριά είναι σε θέση να καλύψουν προσωρινά τις βασικές τους ανάγκες, περιορίζεται η πίεση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν έτσι να επικεντρωθούν σε ανθρώπους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Ανάλογες οδηγίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Βρετανία δεν είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που ενθαρρύνει τους πολίτες να διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Παρόμοιες συστάσεις έχουν υιοθετηθεί στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στην Ολλανδία, με τις κυβερνήσεις να επιδιώκουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των κοινωνιών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, ενεργειακές διακοπές και άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις.

Οι πρώτες σχετικές οδηγίες στη Βρετανία είχαν δημοσιευθεί το 2024, ενώ η επικαιροποίησή τους συνοδεύεται πλέον από μια πιο οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η προετοιμασία για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες μέχρι την αποκατάσταση των υπηρεσιών ή την παροχή βοήθειας από τις αρμόδιες αρχές.