Ο Μακρόν αυξάνει τον κατώτατο μισθό κατά 15 ευρώ τον μήνα και ελπίζει να κατευνάσει την οργή των Γάλλων

Όπως μεταδίδει η οικονομική εφημερίδα Les Echos, στο τραπέζι βρίσκεται αύξηση της τάξης του 1%, η οποία εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε περίπου 15 ευρώ επιπλέον τον μήνα για τους εργαζόμενους.

Η αναπροσαρμογή εξετάζεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, αντί της ημερομηνίας που αναφέρει το δημοσίευμα ως καθιερωμένη για την ετήσια αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η γαλλική εφημερίδα, ο κατώτατος μισθός είχε αυξηθεί τον περασμένο Ιούνιο κατά 2,41%, με αποτέλεσμα οι μικτές μηνιαίες αποδοχές να διαμορφωθούν στα 1.867,02 ευρώ.

Η νέα παρέμβαση, εφόσον εγκριθεί, θα είναι σαφώς μικρότερη και αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις ως προς το κατά πόσο μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Η ακρίβεια πιέζει και οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται

Η κυβερνητική πρωτοβουλία εξετάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των τιμών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη γαλλική κοινωνία.

Ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε τον Σεπτέμβριο στο 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Les Echos, με τις ενεργειακές ανατιμήσεις να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η εφημερίδα συνδέει μέρος των πληθωριστικών πιέσεων με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Το ζήτημα των μισθών και της αγοραστικής δύναμης βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου, κατά τις οποίες εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια παρέμβαση υπέρ των χαμηλότερων εισοδημάτων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση του μισθολογικού κόστους.

Η Les Echos επισημαίνει ότι ανάλογη επιλογή είχε γίνει στα τέλη του 2024, επί πρωθυπουργίας Μισέλ Μπαρνιέ, όταν είχε επίσης αποφασιστεί πρόωρη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Στρέφεται στο Κατάρ για φθηνότερη ενέργεια

Παράλληλα με τις κινήσεις για τους μισθούς, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναζητεί τρόπους περιορισμού του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε επαφές με το Κατάρ, εξασφαλίζοντας συμφωνία για πρόσθετες παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Ντόχα, το εμιράτο θα προμηθεύει τη Γαλλία με δύο τεραβατώρες φυσικού αερίου κάθε μήνα μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου.

Η συνολική ποσότητα υπολογίζεται σε 12 τεραβατώρες LNG, ποσότητα που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο περίπου στο 7% της μηνιαίας γαλλικής κατανάλωσης, εφόσον αυτή διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ποσότητες αυτές, αν και μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό, δεν αρκούν από μόνες τους για να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα της αγοράς.

Η Αν-Σοφί Κορμπό, αναλύτρια του Κέντρου Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, σημείωσε ότι οι δύο τεραβατώρες LNG αντιστοιχούν σε λιγότερα από δύο φορτία πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Για τη γαλλική κυβέρνηση, η πρόκληση παραμένει διπλή: να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας και ταυτόχρονα να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Με την προτεινόμενη αύξηση των 15 ευρώ, πάντως, το ερώτημα είναι κατά πόσο η παρέμβαση θα γίνει αισθητή στην καθημερινότητα των χαμηλόμισθων, όταν οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να απορροφούν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους.

Πηγή: Les Echos