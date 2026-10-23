Τριγμοί στη Meta: Στα «μαχαίρια» έφτασαν Ζούκερμπεργκ και ΔΣ για χρήμα και εξουσία - Στο τραπέζι ακόμη και παραιτήσεις

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Washington Post, που βασίζονται σε χρηματοοικονομικό έγγραφο της Meta το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή την ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων κεφαλαίων για τις τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το διοικητικό συμβούλιο προωθούσε τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να αντληθούν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των φιλόδοξων σχεδίων της Meta.

Ωστόσο, ο Ζούκερμπεργκ επιδίωκε να διασφαλίσει ότι τόσο η έκδοση νέων μετοχών όσο και πιθανές μελλοντικές πωλήσεις δικών του μετοχών δεν θα περιόριζαν τον έλεγχό του στις αποφάσεις της εταιρείας.

Τα μέλη του ΔΣ αντέδρασαν, θεωρώντας άδικο για τους υπόλοιπους μετόχους να μπορεί ο διευθύνων σύμβουλος να ρευστοποιεί μετοχές, διατηρώντας παράλληλα την ίδια εξουσία.

Απαιτήσεις για νέες αποδοχές και φόβοι για τον φόρο

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Ζούκερμπεργκ ζήτησε επίσης να αρχίσουν συζητήσεις για νέο πακέτο αποδοχών, το οποίο θα βασιζόταν κυρίως σε μετοχές, παρουσιάζοντας ομοιότητες με τα πακέτα αμοιβών του Έλον Μασκ.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τον προτεινόμενο εφάπαξ φόρο στους δισεκατομμυριούχους στην Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να χρειαστεί να πουλήσει σημαντικό αριθμό μετοχών για να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είχαν αναλάβει τις διαπραγματεύσεις εξέτασαν τις επιλογές τους σε περίπτωση που ο Ζούκερμπεργκ δεν υποχωρούσε, περιλαμβανομένης της «παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Εκπρόσωπος της Meta αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ ούτε ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα της Washington Post.

Πηγή: Washington Post, μέσω LiFO