Φιντάν: Βλέπουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας στην ΕΕ – Επιφυλάξεις από την Αίγυπτο

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι «έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια από την υπογραφή του μνημονίου» και εξέφρασε την έκπληξή του για τις αντιδράσεις μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

«Βλέπουμε ξεκάθαρα τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κατανοητό», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι η Αίγυπτος διατηρεί επιφυλάξεις για τη συμφωνία και σημείωσε ότι η Άγκυρα συζητά το ζήτημα με το Κάιρο εδώ και χρόνια. Δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας, Ιταλίας και Αιγύπτου για τις ανησυχίες της αιγυπτιακής ή της λιβυκής πλευράς, τονίζοντας ότι αυτή είναι και η θέση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ενοποίηση της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης ενιαίου εθνικού στρατού. Προανήγγειλε, επίσης, ότι σύντομα η Τουρκία θα ανακοινώσει «πολύ καλά νέα» για το ζήτημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ