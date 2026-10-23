Σκηνές χάους στο Ναϊρόμπι μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου υπό ανέγερση - Άγνωστος ο αριθμός των παγιδευμένων (βίντεο)

Το πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε γύρω στη 1 το μεσημέρι στην περιοχή Eastleigh της πρωτεύουσας, μία ιδιαίτερα πολυσύχναστη εμπορική συνοικία με χιλιάδες κατοίκους και εμπόρους. Από την κατάρρευση δημιουργήθηκε τεράστιος όγκος μπετόν, με τους ορόφους να έχουν καταρρεύσει ο ένας πάνω στον άλλο.

🇰🇪 An 18-storey building under construction collapsed in Nairobi, Kenya Numerous people, including construction workers and nearby pedestrians, are trapped under the rubble. https://t.co/ErrXr9dzJE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2026

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ναϊρόμπι, Issa Mohamud, δήλωσε ότι το κτίριο είχε περισσότερους από δέκα ορόφους υπό κατασκευή. Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετώπισαν δυσκολίες, καθώς αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνουν άτομα που επιχείρησαν να λεηλατήσουν γειτονικά καταστήματα και να διασφαλίσουν πρόσβαση στα σωστικά συνεργεία.

Εργάτης που βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του δυστυχήματος ανέφερε ότι κατάφερε να διαφύγει λίγα δευτερόλεπτα πριν από την κατάρρευση. Ο Joseph Kaula, ο οποίος εργαζόταν στον πέμπτο όροφο, δήλωσε ότι άκουσε φωνές πανικού και είδε συναδέλφους του να τρέχουν προς την έξοδο, προειδοποιώντας ότι το κτίριο καταρρέει. Όπως είπε, πιστεύει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στο υπόγειο.

Several people feared trapped after a multi-storey building collapsed along 9th Street in Eastleigh, Nairobi. https://t.co/4cdX6JEr2o — Thika Town Today - 3T (@ThikaTowntoday) October 23, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, μια τραυματισμένη γυναίκα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ υπήρχαν αναφορές για ακόμη ένα άτομο που καλούσε σε βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια, πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Οι διασώστες εκφράζουν ανησυχίες και για το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης, καθώς το κτίριο που κατέρρευσε έχει γείρει πάνω σε γειτονική οικοδομή.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίστηκαν για ώρες με περιορισμένα μέσα. Αρχικά, διασώστες χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια εργαλεία για να ερευνήσουν τα ερείπια, ενώ αργότερα επιστρατεύθηκαν εκσκαφείς για την απομάκρυνση μεγάλων όγκων σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανούς χώρους επιβίωσης στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου, όπου λειτουργούσαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, κρεοπωλείο και παντοπωλείο, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής στους ανώτερους ορόφους δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Multi-storey building under construction collapses in Eastleigh, many feared trapped https://t.co/ODoT3KUssn — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) October 23, 2026

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι συγγενείς τους που πιθανόν βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κατάφεραν αρχικά να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ζητώντας βοήθεια, όμως αργότερα τα κινητά τους τηλέφωνα δεν ήταν πλέον προσβάσιμα. Στο σημείο στήθηκε ειδικός χώρος όπου συγγενείς μπορούν να δηλώνουν αγνοούμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι καταρρεύσεις κτιρίων αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στο Ναϊρόμπι, με τις αρμόδιες αρχές να δέχονται συχνά επικρίσεις για ανεπαρκείς ελέγχους που αφορούν την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των οικοδομικών προδιαγραφών.

Several people are feared trapped after an 18-story building under construction collapsed Friday afternoon in Eastleigh, a high-density commercial and residential suburb of Nairobi, the Kenyan capital. 🙏🇰🇪 https://t.co/7jcTtYUSIp — Oliver Liu 中国记者在非洲 (@YoloOliver1) October 23, 2026

Ο κυβερνήτης του Ναϊρόμπι, Johnson Sakaja, δήλωσε ότι το κτίριο είχε λάβει άδεια κατασκευής, ωστόσο δεν διέθετε πιστοποιητικό χρήσης, γεγονός που καθιστούσε παράνομη τη λειτουργία καταστημάτων στο ισόγειό του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τοπικές αρχές χρειάζονται ισχυρότερες εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας, καθώς οι υφιστάμενες κυρώσεις για παραβιάσεις των κανονισμών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης και για τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από το περιστατικό, σύμφωνα με το Associated Press.