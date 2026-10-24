Το Ισραήλ προετοιμάζεται για κυρώσεις: Ο Νετανιάχου στρέφεται στο blockchain

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις, ιδίως τραπεζικές», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τοκ σόου που μεταδόθηκε από το ισραηλινό Channel 10 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την Παρασκευή, ενόψει των εκλογών της Τρίτης.

«Πρέπει να προετοιμάσουμε μια εναλλακτική οικονομία, ικανή να λειτουργεί παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν αναφερόταν στο blockchain, την τεχνολογία αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφοριών χωρίς μεσάζοντα ή κεντρική αρχή, στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα, απάντησε: «Απολύτως. Έχω ζητήσει να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο».

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν κατονόμασε ποιες χώρες αναμένει ότι θα επιβάλουν κυρώσεις. Πρόσφατα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες επέβαλαν κυρώσεις σε προϊόντα από εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και στην οικοδόμηση νέων οικισμών.

Ο Νετανιάχου παραμένει στενός σύμμαχος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο στις ΗΠΑ δέχεται κριτική μετά την καταστροφική επιχείρηση στη Γάζα, που έγινε ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στην άμυνα.

«Τελείωσε. Είναι απλώς θέμα χρόνου», είπε, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί» για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ.

Ο κεντρώος πρώην Πρωθυπουργός Γιαΐρ Λάπιντ, ο οποίος σήμερα είναι στέλεχος της αντιπολίτευσης, σχολίασε ότι «ο Νετανιάχου παραδέχεται πλέον, με βάση τα δικά του λόγια, ότι αν η Κυβέρνησή του αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια θα τελειώσει και το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει κυρώσεις που θα καταστρέψουν την οικονομία μας, θα προκαλέσουν ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών και θα προκαλούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές», ισχυρίστηκε.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απείλησε επίσης πρόσφατα ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η χώρα, απέναντι σε βαριές διεθνείς κυρώσεις, έχει υιοθετήσει κρυπτονομίσματα και άλλους εναλλακτικούς οικονομικούς μηχανισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ