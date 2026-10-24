HALC προς Ρούμπιο: Να απορριφθεί δημόσια το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε επιστολή προς τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, το HALC, εκτελεστικός διευθυντής του οποίου είναι ο Έντι Ζεμενίδης, επικρίνει την πρόσφατη τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντάς την ασθενέστερη από τη θέση που είχε διατυπώσει η Ουάσιγκτον το 2019.

Η παρέμβαση ακολουθεί την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανέφερε στο προσκήνιο τις συνέπειες της συμφωνίας για τις θαλάσσιες διεκδικήσεις και τις ενεργειακές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το HALC αντιπαραβάλλει την αμερικανική στάση με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 21 Οκτωβρίου, με τη στήριξη και των 27 κρατών μελών, η ΕΕ επανέλαβε ότι το μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι «άκυρο και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη». Σύμφωνα με την οργάνωση, αντίστοιχες αντιρρήσεις έχουν διατυπώσει η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Αντίθετα, σε απάντησή του στις 22 Οκτωβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενθάρρυνε την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης και τον διμερή διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Το HALC υπενθυμίζει ότι το 2019, όταν υπογράφηκε το μνημόνιο, η αμερικανική διπλωματία είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «αντιπαραγωγική και προκλητική».

Κατά το HALC, η αποφυγή σαφούς αμερικανικής θέσης για τη νομική διάσταση του μνημονίου μπορεί να ερμηνευθεί από την Άγκυρα και την Τρίπολη ως σιωπηρή αποδοχή των διεκδικήσεών τους.

Στο επίκεντρο οι αμερικανικές ενεργειακές επενδύσεις

Η επιστολή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη.

Αναφέρεται στις συμβάσεις που υπέγραψε τον Φεβρουάριο η Chevron για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει ποσοστό συμμετοχής 70%, ενώ στις περιοχές περιλαμβάνονται τα οικόπεδα «Νότια Κρήτη 1» και «Νότια Κρήτη 2».

Όπως σημειώνει η επιστολή, η Λιβύη έχει διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις ελληνικές έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έχει υποστηρίξει ότι τα οικόπεδα της Chevron επικαλύπτονται με τη θαλάσσια ζώνη που το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποδίδει στη Λιβύη.

Γίνεται επίσης αναφορά στην ExxonMobil, η οποία διαθέτει δικαιώματα έρευνας ως διαχειρίστρια σε δύο θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Εκεί έχουν πραγματοποιηθεί σεισμικές έρευνες από το 2022.

Το HALC συνδέει τις επενδύσεις αυτές με την προσπάθεια της Ευρώπης να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο και με την ευρύτερη ενεργειακή στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η οργάνωση επικαλείται και την ίδια την τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με την οποία η επίλυση των θαλάσσιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και έρευνες. Υποστηρίζει ότι η αμφισβήτηση των θαλάσσιων ορίων δημιουργεί αβεβαιότητα για τις αμερικανικές εταιρείες που καλούνται να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια σε έρευνες μεγάλου βάθους.

Η στρατηγική σημασία της Σούδας

Η επιστολή επεκτείνει το ζήτημα και στον τομέα της ασφάλειας, αναφερόμενη στη σημασία της αμερικανικής ναυτικής εγκατάστασης στη Σούδα, μιας από τις σημαντικότερες υποδομές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το HALC, οι προσπάθειες αμφισβήτησης της θαλάσσιας δικαιοδοσίας γύρω από την Κρήτη εντείνουν την αστάθεια στο περιβάλλον ασφαλείας της βάσης και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο αμερικανικά αμυντικά συμφέροντα.

Στο πλαίσιο αυτό, το HALC καλεί τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων ζωνών που παράγουν τα νησιά. Ζητά ακόμη να καταστήσει σαφές στην Άγκυρα και την Τρίπολη ότι οι μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τις νόμιμες ερευνητικές δραστηριότητες αμερικανικών εταιρειών.

Η οργάνωση ζητά επίσης από την Ουάσιγκτον να συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους περιφερειακούς εταίρους της, ώστε να διαμορφωθεί κοινή θέση απέναντι στο μνημόνιο.

«Η Τουρκία και η Λιβύη δεν πρέπει να αφεθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα εις βάρος ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας και των αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στα ελληνικά ύδατα», τονίζει το HALC. Καταλήγει ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου σαφής με εκείνη της Ευρώπης.

Πηγή: ΚΥΠΕ