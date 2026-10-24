Τέσσερα χρόνια φρίκης στις ρωσικές φυλακές: Οι αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια 74χρονου Αμερικανού - Η σύνδεση του Χάμπαρντ με την Κύπρο

Ο συνταξιούχος καθηγητής Αγγλικών παρέμεινε κρατούμενος για περίπου τεσσεράμισι χρόνια, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να υπέστη επανειλημμένους ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλικούς εξευτελισμούς και στέρηση βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC, το οποίο επικαλείται και το ελληνικό Πρώτο Θέμα, δύο Ουκρανοί πρώην συγκρατούμενοί του περιγράφουν ένα καθεστώς συστηματικής κακοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι δεσμοφύλακες τον αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερη σκληρότητα λόγω της αμερικανικής του υπηκοότητας.

Η σύλληψη στην Ουκρανία και η καταδίκη

Ο Χάμπαρντ, με καταγωγή από το Μίσιγκαν, είχε εγκατασταθεί στην Ουκρανία το 2014, όπου εργαζόταν ως καθηγητής Αγγλικών.

Τον Απρίλιο του 2022 συνελήφθη από ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Ιζιούμ, μετά την κατάληψή της κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές τον κατηγόρησαν ότι συμμετείχε στις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ως μισθοφόρος. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο το 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και δέκα μηνών.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει την κράτησή του άδικη, αμφισβητώντας τη βασιμότητα των ρωσικών κατηγοριών.

Ξυλοδαρμοί, ηλεκτροσόκ και εξευτελισμοί

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντμίτρο Χιλιούκ, ο οποίος συνάντησε τον Αμερικανό στις φυλακές Νοβοζίμπκοφ τον Σεπτέμβριο του 2022, περιέγραψε στο BBC τις απειλές και τους εξευτελισμούς που δεχόταν από τους φρουρούς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δεσμοφύλακες αναζητούσαν συστηματικά το κελί στο οποίο κρατούνταν ο Χάμπαρντ, προκειμένου να τον απειλήσουν και να τον προσβάλουν.

Ακόμη πιο σκληρές είναι οι καταγγελίες του Ουκρανού στρατιώτη Ιχόρ Σίσκο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι φρουροί χτυπούσαν τον ηλικιωμένο κρατούμενο σε διάφορα σημεία του σώματός του και χρησιμοποιούσαν συσκευές ηλεκτροσόκ.

Όπως ανέφερε, ο Χάμπαρντ υποχρεωνόταν να αποστηθίζει ρωσικές λέξεις, να τραγουδά τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας και να επαναλαμβάνει τους κανονισμούς της φυλακής, παρότι δεν γνώριζε τη γλώσσα.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο Αμερικανός υπέστη σεξουαλικούς εξευτελισμούς, ενώ του στερούσαν συστηματικά την τροφή και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η δραματική επιδείνωση της υγείας του

Η κατάσταση του 74χρονου φέρεται να επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τη μεταφορά του στη φυλακή Πάκινο.

Σύμφωνα με τον Σίσκο, ο Χάμπαρντ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στα πόδια και στα γόνατα, ενώ οι πληγές του είχαν μολυνθεί λόγω της έλλειψης υγιεινής και περίθαλψης.

Ο πρώην συγκρατούμενός του υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να περιποιηθεί ο ίδιος τις πληγές του ηλικιωμένου, καθώς δεν του παρεχόταν η αναγκαία ιατρική βοήθεια.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν επίσης κελιά με σπασμένα παράθυρα, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και ανεπαρκείς ποσότητες φαγητού.

Ο Χιλιούκ κατήγγειλε ακόμη ότι οι ρωσικές αρχές απέκρυψαν τον Αμερικανό κατά τη διάρκεια επίσκεψης εκπροσώπων του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μη διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι επιδιώκει πρόσβαση σε όλους τους κρατουμένους κατά τις επισκέψεις της σε χώρους κράτησης.

Η παρέμβαση Τραμπ και η απελευθέρωση

Η περιπέτεια του Χάμπαρντ ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, όταν οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στην απελευθέρωσή του, την ημέρα της συνάντησης του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον Ρώσο πρόεδρο την απελευθέρωση του Αμερικανού κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Μόσχα αποδέχθηκε το αίτημα χωρίς να απαιτήσει ανταλλαγή κρατουμένων.

Η απελευθέρωση προκάλεσε πάντως πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Γουίτκοφ να χαρακτηρίσει τον Πούτιν «ανθρωπιστή», ευχαριστώντας τον για την επιστροφή του Χάμπαρντ.

Η τοποθέτηση επικρίθηκε από Αμερικανούς πολιτικούς, οι οποίοι επισήμαναν τις καταγγελίες για βασανιστήρια και τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η σύνδεση του Χάμπαρντ με την Κύπρο

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας του 74χρονου είναι η σχέση του με την Κύπρο.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Χάμπαρντ είχε εγκατασταθεί το 2012 στην Κύπρο, μετά τη συνταξιοδότησή του, ενώ ένας από τους γιους του είναι Ελληνορθόδοξος ιερέας.

Αργότερα μετακόμισε στην Ουκρανία, όπου ζούσε όταν ξέσπασε η ρωσική εισβολή το 2022.

Η οικογένειά του υποδέχθηκε με ανακούφιση την είδηση της απελευθέρωσής του, έπειτα από χρόνια αβεβαιότητας για την τύχη και την κατάσταση της υγείας του.

Οι μαρτυρίες των πρώην συγκρατουμένων του επαναφέρουν στο προσκήνιο τις καταγγελίες για τη μεταχείριση κρατουμένων στις ρωσικές φυλακές, καθώς και τα ερωτήματα για τη λογοδοσία όσων φέρονται να εμπλέκονται σε πράξεις βασανιστηρίων.