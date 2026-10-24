Απίστευτες εικόνες στη Γαλλία: «Χτίζουν» τις βιτρίνες των καταστημάτων υπό τον φόβο νέων επεισοδίων – 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Σύμφωνα με δημοσίευμα του iefimerida.gr, η γαλλική κυβέρνηση έχει θέσει τις δυνάμεις ασφαλείας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, αναπτύσσοντας συνολικά 70.000 αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές φοβούνται ότι οι νέες κινητοποιήσεις ενδέχεται να συνοδευτούν από βίαιες συγκρούσεις, εμπρησμούς και επιθέσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις.

Σαν οχυρά τα καταστήματα στο Παρίσι

Στο επίκεντρο των προετοιμασιών βρίσκονται τα καταστήματα ειδών πολυτελείας, πολλά από τα οποία είχαν αποτελέσει στόχο κουκουλοφόρων κατά τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο καταστροφών, τοποθετώντας ξύλινα προστατευτικά στις προσόψεις και τις εισόδους των καταστημάτων τους.

Την ίδια ώρα, η λειτουργία της γαλλικής πρωτεύουσας επηρεάζεται από τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Πικάσο παραμένουν κλειστά, ενώ ο εντός έδρας αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα.

Επιπλέον, η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RATP ανακοίνωσε το κλείσιμο 24 σταθμών του μετρό από τις 9 το πρωί, έπειτα από αίτημα των αστυνομικών αρχών.

Αυστηρή προειδοποίηση από το υπουργείο Εσωτερικών

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, διαμήνυσε ότι οι αρχές δεν πρόκειται να ανεχθούν νέα φαινόμενα βίας και λεηλασιών.

Η κυβέρνηση δέχθηκε έντονες επικρίσεις για την αδυναμία της να αποτρέψει την έκταση των επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας, όταν καταστήματα λεηλατήθηκαν και δημόσια κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, εκατοντάδες πρόσωπα έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή για αδικήματα που σχετίζονται με βανδαλισμούς, εμπρησμούς και λεηλασίες.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη γενικευμένη αμφισβήτηση

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία και την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού. Σταδιακά, ωστόσο, απέκτησαν ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν πλέον φοιτητικές οργανώσεις, εργατικά συνδικάτα και αντικυβερνητικές ομάδες, ενώ αναμένεται δυναμική παρουσία του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ιστοσελίδα που συνδέεται με το κίνημα καταγράφει περισσότερες από 500 προγραμματισμένες διαδηλώσεις και περίπου 200 πρόσθετες δράσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Στο επίκεντρο της πίεσης ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε την Παρασκευή με εκπροσώπους μαθητών, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει την ένταση. Η γαλλική προεδρία προανήγγειλε ανακοινώσεις από τη Δευτέρα για τη βελτίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων επιμένουν στη συνέχιση των διαδηλώσεων.

Η νέα αναταραχή εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση και αναδεικνύοντας το βάθος της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Οι εικόνες των θωρακισμένων καταστημάτων στο Παρίσι αποτελούν πλέον χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της κρίσης που αντιμετωπίζει η Γαλλία, με τις αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν έναν νέο γύρο καταστροφών.