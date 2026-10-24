Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φαίνεται να έφθασε το Σάββατο στην κινεζική παραμεθόρια πόλη Νταντόνγκ, σε απροειδοποίητη επίσκεψη, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή στη Σεούλ και νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε εκεί με τον Κινέζο Πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Αιφνιδιαστική επίσκεψη Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα, εν μέσω σεναρίων για συνάντηση με Τραμπ
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φέρεται να έφθασε το Σάββατο στην παραμεθόρια πόλη και να συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ.
Ο Κιμ διέσχισε σημαντική συνοριακή γέφυρα, η οποία τέθηκε επίσημα σε λειτουργία μόλις την περασμένη εβδομάδα, 12 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της.
Ούτε η Βόρεια Κορέα ούτε η Κίνα είχαν ανακοινώσει εκ των προτέρων την επίσκεψη. Ο βουλευτής της Νότιας Κορέας Γιουν Κουν-γιουνγκ δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε, ο Κιμ συναντήθηκε το Σάββατο με τον Λι Τσιάνγκ.
Ο σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν σαφής. Ωστόσο, θα μπορούσε να στείλει ένα «θετικό μήνυμα» για το ενδεχόμενο συνόδου κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, ανέφερε ο Γιουν σε δήλωση που διαβιβάστηκε στο AFP.
Ηγέτες από όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Σεντζέν της Κίνας. Έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι ο Κιμ ενδέχεται να συναντηθεί εκεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας και αποτελεί ζωτικής σημασίας πηγή διπλωματικής, οικονομικής και πολιτικής στήριξης για την Πιονγκγιάνγκ, αν και οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν πάντοτε ομαλές.
Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε πρώτο την άφιξη του Κιμ, επικαλούμενο ανώνυμη κυβερνητική πηγή της Νότιας Κορέας.
Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του AFP για σχόλια το Σάββατο.
Το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι ο Γιουν είχε ενημερωθεί πως ο Κιμ αναμενόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του αργότερα την ίδια ημέρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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