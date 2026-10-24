Συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης θα υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά - Με τη στήριξη και της Εκκλησίας της Κύπρου

Σε ανακοίνωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μονής, η οποία απολαμβάνει ιστορικά καθεστώς εκκλησιαστικής αυτονομίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι αποτελεί «Κιβωτό της οικουμενικής Ορθοδοξίας» και πως τα ζητήματα που την αφορούν ενδέχεται να αποκτήσουν ευρύτερη σημασία για τους Χριστιανούς και ιδιαίτερα για τους Ορθόδοξους πιστούς. Όπως πρόσθεσε, η Σιναϊτική Αδελφότητα δέχθηκε το τελευταίο διάστημα αντιφατικές εισηγήσεις και πληροφορίες από αρμοδίους και αναρμοδίους.

Ο Συμεών ανέφερε ότι, χωρίς να αγνοεί ή να υποτιμά τεκμηριωμένες απόψεις, η Αδελφότητα έκρινε πως θα ωφεληθεί περισσότερο από την πολύχρονη και αδιάκοπη εμπειρία των Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, ιδιαίτερα των Πατριαρχών της Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο είναι αρμόδιο από κανονική και εκκλησιαστική άποψη, ζητώντας την υπεύθυνη γνώμη του μετά από λεπτομερή ενημέρωση για το σχέδιο συμφωνίας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος έκρινε ότι το θέμα απαιτούσε ευρύτερη εξέταση και, με τη συγκατάθεση της Αδελφότητας, απευθύνθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο και στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, όλες οι Εκκλησίες χαιρετίζουν την υπογραφή της συμφωνίας με πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα, τα οποία καταχωρήθηκαν στο αρχείο της Μονής. Παράλληλα, εκφράζουν την αμέριστη αδελφική συμπαράστασή τους και την ευχή η συμφωνία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και στη διασφάλιση των ιστορικών και νόμιμων δικαίων της Μονής.

Η εξέλιξη, πρόσθεσε, δίνει στην Αδελφότητα και στον ίδιο προσωπικά τη στήριξη για να προχωρήσουν στην υπογραφή «στο εγγύς μέλλον», μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Τότε, θα καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία σε συνεννόηση με τους Πατέρες και την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ο Συμεών χαρακτήρισε την εξέλιξη έκφραση της ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ανατολής.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι, με την εμπιστοσύνη μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Μονής Σινά πλέον εμπεδωμένη, εκλείπει ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, μετά τη σημερινή ανακοίνωση για τη συμφωνία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η διαμάχη αφορά το νομικό καθεστώς της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης, η οποία λειτουργεί στην Αίγυπτο εδώ και περίπου 15 αιώνες, καθώς και την κατοχύρωση της περιουσίας και των δικαιωμάτων της. Στις 28 Μαΐου 2025, το Εφετείο της Ισμαηλίας εξέδωσε απόφαση που δημιούργησε αβεβαιότητα για το καθεστώς συγκεκριμένων ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή και ανησυχία για την προστασία της περιουσίας της και τη συνέχιση της μοναστικής ζωής. Το ζήτημα απέκτησε ευρύτερη διάσταση, καθώς η Μονή αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο της Ορθοδοξίας.

Ακολούθησαν διπλωματικές επαφές μεταξύ Αθήνας και Καΐρου, με στόχο έναν συμβιβασμό που θα διασφάλιζε τη συνέχιση της θρησκευτικής λειτουργίας της Μονής και θα διευκρίνιζε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Οι διαπραγματεύσεις δυσκολεύτηκαν από διαφωνίες στο εσωτερικό της Σιναϊτικής Αδελφότητας, ενώ πρόσθετη πίεση προκαλούσε η επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ