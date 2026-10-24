Γαλλία: Φουντώνουν οι κινητοποιήσεις, ρίχνουν δακρυγόνα οι Αστυνομικοί - Συνέλαβαν 17 άτομα στη Λυών (βίντεο)

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Progrès, η νομαρχία της Λυών ανακοίνωσε ότι μέχρι το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν κατοχή όπλων, ναρκωτικών και συμμετοχή σε απαγορευμένη συγκέντρωση.

La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille https://t.co/1uYKYlChuR — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Νωρίτερα, περίπου 150 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα Manufacture des Tabacs, στην περιοχή του Πανεπιστημίου Lyon 3, παρά την απαγόρευση συναθροίσεων που είχαν επιβάλει οι αρχές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille https://t.co/1uYKYlChuR — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

🚨🇫🇷FLASH INFO - Les premières tensions sont signalées à Lyon, où les FDO chargent des manifestants ! #24octobre https://t.co/pHQOS0lozY — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 24, 2026

Εκατοντάδες έλεγχοι στο Παρίσι

Στο Παρίσι, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε πραγματοποιήσει 635 ελέγχους μέχρι το μεσημέρι, προχωρώντας σε κατασχέσεις απαγορευμένων αντικειμένων και συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Des blindés et véhicules de la BRI sont déployés près de l'Elysée. Des blindés de la gendarmerie également déployés. #24octobre #Paris #France https://t.co/p1ZoZQHa6o — Luc Auffret (@LucAuffret) October 24, 2026

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι αστυνομικές αρχές χαρακτήριζαν την κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα ήρεμη κατά την ενημέρωση που πραγματοποίησαν στις 12:11, τοπική ώρα.

Cortège absolument massif à Paris https://t.co/rmWdo7Mmac — Ilan Gabet (@Ilangabet) October 24, 2026

Η σημερινή κινητοποίηση στο Παρίσι πραγματοποιείται υπό αυστηρούς περιορισμούς, μετά την απόφαση της αστυνομίας να τροποποιήσει την αρχικά συμφωνημένη διαδρομή της πορείας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία της Βαστίλης και πορεία προς την πλατεία Nation. Ωστόσο, οι αρχές απαγόρευσαν τη συγκεκριμένη διαδρομή, επικαλούμενες λόγους δημόσιας ασφάλειας, και επέβαλαν εναλλακτική πορεία από την Πύλη της Ιταλίας έως την Πύλη της Βενσέν.

🔴🇫🇷 FLASH INFO - De nombreux manifestants convergent vers la porte d’Italie, à Paris. #24octobre https://t.co/nGNYQakrJE — ActuCenter (@ActuCenter) October 24, 2026

Το πρωί του Σαββάτου, το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή των συνδικάτων κατά της αλλαγής της διαδρομής. Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να ακολουθήσουν την εγκεκριμένη πορεία, παρά τις αντιδράσεις τους για την απόφαση των αρχών.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες είχαν εκτιμήσει ότι στη σημερινή κινητοποίηση του Παρισιού θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από 60.000 έως 120.000 άνθρωποι. Πρόκειται, ωστόσο, για πρόβλεψη και όχι για επιβεβαιωμένο αριθμό συμμετεχόντων.

70.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή

Η γαλλική κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμό αυξημένο κατά 10.000 σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο.

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει ειδικές αστυνομικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και υδροφόρες, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων.

France 24 octobre 2026 #24octobre #France #Paris #Marseille #Lyon #Nancy #Canada #Québec #Rouen https://t.co/cGXY0jDh0T — FLEX NEWS (@FLEXINFOQC) October 24, 2026

Οι αρχές επιχειρούν να αποφύγουν την επανάληψη των γεγονότων της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, καταστροφές και λεηλασίες.

Paris : la police rappelle au mégaphone l'interdiction de manifester place de la Bastille. Un rassemblement y avait été initialement autorisé par la Préfecture. https://t.co/Cev78bWwll — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 24, 2026

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν από κινητοποιήσεις μαθητών για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κίνημα κοινωνικής δυσαρέσκειας, με αιτήματα που αφορούν την ακρίβεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανισότητες.

Στις σημερινές κινητοποιήσεις συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαθητές, φοιτητές και υποστηρικτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Έρευνα για τον σοβαρό τραυματισμό φωτογράφου

Την ίδια ώρα, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τον σοβαρό τραυματισμό φωτογράφου κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου.

#24octobre Paris, début des hostilités... https://t.co/frtiqHJqwo — 刀の武器 31200 (@KATANA31200) October 24, 2026

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο φωτογράφος τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN), την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εξέταση καταγγελιών σε βάρος αστυνομικών.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Κινητοποιήσεις και στην Ορλεάνη

Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνική διαδήλωση στην Ορλεάνη, σύμφωνα με το Associated Press, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, το οποίο πραγματοποιεί το συνέδριό του στην πόλη.