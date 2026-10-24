Περίπου 1.200 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους στη Χεβρώνα

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι ο στρατός θα ξεκινούσε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου κοντά στην πόλη. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δύο ένοπλοι σκοτώθηκαν από πυρά.

Σύμφωνα με τον στρατό, η επιχείρηση στις συνοικίες Αλ-Τζαλάντα και Άιν Ντέιρ Μπάχα, κοντά στο σημείο ελέγχου στην είσοδο της Χεβρώνας, είχε στόχο τον εντοπισμό μαχητών και όπλων. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε επίσης ότι θα προχωρούσε σε κατεδαφίσεις.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την «συλλογική τιμωρία».

Ο Γιούσεφ Ζουχάιρ αλ-Τζαμπάρι, επικεφαλής του δήμου της Χεβρώνας, δήλωσε ότι περίπου 1.300 ακόμη άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες τους, πέραν των 1.200 που έχουν ήδη εκτοπιστεί. Υποστήριξε επίσης ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις υποκινούνται από τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Palestinian Prisoners' Club ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν περίπου 70 Παλαιστίνιους την Παρασκευή και το Σάββατο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει τις συλλήψεις.

Ο αλ-Τζαμπάρι δήλωσε ότι ο στρατός κατεδάφισε καταστήματα, εργοστάσια, κατοικίες και δρόμους στη Χεβρώνα, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση δυσανάλογη και αδικαιολόγητη. Κάτοικοι της πόλης δήλωσαν στο Reuters ότι πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρότι δεν είχαν καμία σχέση με τους Παλαιστίνιους που πραγματοποίησαν την επίθεση.

Σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ έχει αποκλείσει τις εισόδους των περισσότερων παλαιστινιακών πόλεων και κωμοπόλεων, περιορίζοντας δραστικά την ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ