Γαλλία: Στους δρόμους πάνω από 400.000 διαδηλωτές, σχεδόν 1000 άτομα συνελήφθησαν - Βράζει η κοινωνική δυσαρέσκεια (βίντεο, φώτος)

WATCH: Large crowds marched through Paris today in a second national day of protests against the rising cost of living, as authorities deployed heavy security following last weekend’s riots. The police prefecture put turnout in Paris at about 110,000, while the CGT union claimed around 250,000. Nationwide, the Interior Ministry counted roughly 410,000 protesters, compared with up to 800,000 claimed by the CGT. https://t.co/zaogkGKwyY — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσειςσε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανεβάζει τον αριθμό στους 800.000. Στο Παρίσι, οι αρχές κατέγραψαν 110.000 διαδηλωτές, έναντι 250.000 που ανακοίνωσαν τα συνδικάτα, όπως μεταδίδουν η Le Monde και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι συλλήψεις πλησίαζαν τις 1.000, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί με την ολοκλήρωση της καταγραφής. Για σύγκριση, την αντίστοιχη ώρα στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί 385 συλλήψεις.

Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνδρομή ειδικών μονάδων, τεθωρακισμένων οχημάτων και ελικοπτέρων.

Συγκρούσεις στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε τελικά στη διαδρομή που επέβαλε η αστυνομία,από την Πύλη της Ιταλίας έως την Πύλη της Βενσέν, μετά την απόρριψη της προσφυγής των διοργανωτών από το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού.

French riot police and their batons telling people to leave https://t.co/rdf4OD4Tck — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2026

Η πορεία εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά, ωστόσο συγκρούσεις ξέσπασαν προς το τέλος της. Σύμφωνα με το AFP, περίπου 2.000 άτομα συμμετείχαν στις εντάσεις, εκ των οποίων 500 χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως ταραξίες.

Je crois que personne ne se rend très bien compte du monde qu’il y avait à Paris pour manifester aujourd’hui. Je crois n’avoir jamais vu ça. #17octobre #24octobre https://t.co/vLjIBXzYcO — Pierrick L (@PierrickLVN) October 24, 2026

Όπως μεταδίδει το BBC, διαδηλωτές έστησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα και εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, αντλίες νερού και επεμβάσεις κατά ομάδων διαδηλωτών. Καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε εμπορικά καταστήματα.

[ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸 Des tensions signalées à Paris. https://t.co/WxA0SaRqk9 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 24, 2026

Λίγο πριν από τις 20:00, τοπική ώρα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η συγκέντρωση είχε διαλυθεί πλήρως.

BREAKING: Rioters in France are throwing Molotov cocktails at police officers in Paris. https://t.co/FAt0UF7xoO — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 25, 2026

Λυών: 36 συλλήψεις και 22 τραυματίες

Στη Λυών, όπου οι αρχές είχαν απαγορεύσει τη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, παρά τους περιορισμούς.

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν επανειλημμένα με δακρυγόνα για να διαλύσουν τις διάσπαρτες συγκεντρώσεις.

🔴 Lyon : sommations place Jean-Macé, les manifestants quittent la place, du gaz lacrymogène au loin. Selon la préfecture, des groupes masqués s'y formaient. #manifestations #24octobre #24octobre2026 #France #Lyon Suivez la mobilisation en direct 👇 https://t.co/DcQQgAQ9Cm https://t.co/NPuN4aBlPz — actu Lyon (@actufr_lyon) October 24, 2026

Η νομαρχία του Ροδανού ανακοίνωσε 36 συλλήψεις και 22 τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων 18 αστυνομικοί. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και περιστατικά λεηλασιών.

Aux insultes proférées, ces CRS répliquent avec une charge ciblée punitive. Le manifestant est laissé au sol #lyon #24octobre https://t.co/sadBAKK0nX — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ, επέκρινε την απαγόρευση της διαδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι οδήγησε τους συγκεντρωμένους εκτός της προκαθορισμένης περιοχής και δυσχέρανε την πραγματοποίηση οργανωμένων πορειών. Καταδίκασε, ωστόσο, τις λεηλασίες και τις καταστροφές, τονίζοντας ότι δεν συνδέονται με τα αιτήματα των διαδηλωτών.

Δύο σοβαρά τραυματίες

Σοβαροί τραυματισμοί αναφέρθηκαν επίσης σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Στην Τουλούζη, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με το BBC, ο τραυματισμός συνδέεται με τη χρήση αστυνομικής χειροβομβίδας ελέγχου πλήθους.

Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες συνολικά, με το δεύτερο περιστατικό να καταγράφεται στο Κλερμόν-Φεράν.

BREAKING: Police charge protesters with baton blows in Paris, France, the protest is turning violent. https://t.co/U4T8KOwWrz — World Source News (@Worldsource24) October 24, 2026

Στη Μασσαλία, ομάδες διαδηλωτών έστησαν και πυρπόλησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα, ενώ στο Μπορντό σημειώθηκαν συγκρούσεις και ζημιές σε καταστήματα.

Παρά τα επεισόδια, ο Νουνιές υποστήριξε ότι οι αστυνομικές επιχειρήσεις απέτρεψαν εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτηρίων και μαζικές λεηλασίες αντίστοιχες με εκείνες της προηγούμενης εβδομάδας.

Ακρίβεια, δημόσιες υπηρεσίες και περιορισμοί στις διαδηλώσεις

Οι κινητοποιήσεις, που πραγματοποιούνται για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, συνδέονται με την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τα προβλήματα στην εκπαίδευση.

Μαθητές και φοιτητές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, διεκδικώντας βελτιώσεις στις σχολικές υποδομές και στις συνθήκες εκπαίδευσης.

LA PLUIE NE LES ARRÊTERA PAS ⛈️🇫🇷 Malgré la mauvaise météo, plusieurs milliers de manifestants poursuivent leur protestation dans les rues de Paris ! https://t.co/0L1qXKktMk — SHADES (@ShadesFrance) October 24, 2026

Σύμφωνα με το AFP, στα αιτήματα προστέθηκαν πλέον και αντιδράσεις για τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, τις αλλαγές στις διαδρομές των πορειών και τα μέτρα αστυνόμευσης.

Η γαλλική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (LDH) ζήτησε μάλιστα την αποστολή αποστολής παρατηρητών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας ανησυχίες για τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων από τις αρχές.

Νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες

Η κοινωνική ένταση στη Γαλλία δεν φαίνεται να εκτονώνεται.

Οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις αναμένουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις τη Δευτέρα, μετά από προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.