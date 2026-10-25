Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης στο Τελ Αβίβ - Τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές

Τη διαδήλωση διοργάνωσε το Συμβούλιο του Οκτωβρίου, ομάδα που ιδρύθηκε από οικογένειες θυμάτων και ομήρων της 7ης Οκτωβρίου. Η ομάδα ζητά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία οδήγησε στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος το 2023.

«Μια εκδήλωση τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές», ανέφερε η ομάδα στην πλατφόρμα Χ, για «τα τρία χρόνια του αγώνα για την αλήθεια, για τη λογοδοσία και για τη συγκρότηση μιας ερευνητικής επιτροπής» που θα προσδιορίσει τους υπεύθυνους και τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Κυβέρνηση αρνείται μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.

«Αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια έκαναν άθλια δουλειά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 68χρονη Χαντάς Φόιερσταϊν, λίγο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης. «Το Ισραήλ δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το δεξιό στρατόπεδο του Νετανιάχου δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ. Οι προβλέψεις, ωστόσο, θέλουν κανένα από τα δύο στρατόπεδα να μην εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Πηγή: ΚΥΠΕ