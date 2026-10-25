Βραζιλία: Στην κόψη του ξυραφιού η προεδρική αναμέτρηση Λούλα - Μπολσονάρου

Ο γιος του ακροδεξιού πρώην Προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου επικράτησε στον πρώτο γύρο με 47%, έναντι 45% για τον απερχόμενο Πρόεδρο, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία.

Ο Λούλα, που την επόμενη εβδομάδα γίνεται 81 ετών, συγκέντρωσε υποστηρικτές στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Στη συνέχεια θα απευθυνθεί σε πλήθος στη λεωφόρο Παουλίστα, στο Σάο Πάουλο.

Ο 45χρονος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου θα συμμετάσχει σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, μια ακόμη μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας. Έπειτα θα επιστρέψει στο σπίτι στο Ρίο ντε Τζανέιρο όπου ζούσε ο πατέρας του, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αμφίρροπη αναμέτρηση. Την Πέμπτη, το ινστιτούτο Datafolha παρουσίασε έρευνα στην οποία οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν από 50%.

Στο τελευταίο ντιμπέιτ, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο υποψήφιοι συνέχισαν τις προσωπικές επιθέσεις, χωρίς όμως την ένταση της προηγούμενης τηλεμαχίας. Ο Λούλα αναφέρθηκε στην έλλειψη εμπειρίας του αντιπάλου του, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου τον χαρακτήρισε «ξεπερασμένο». Ο απερχόμενος Πρόεδρος είπε ότι ο αντίπαλός του «δεν γνωρίζει τη Βραζιλία» και δεν ξέρει «τι σημαίνει πείνα». Ο Μπολσονάρου τον κατηγόρησε ότι αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη» με ιδέες που «δεν λειτουργούν πια».

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υπόσχεται να ακολουθήσει τη γραμμή του πατέρα του, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του από τον Λούλα το 2022. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων και στενότερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος Πρόεδρος αύξησε το κυριότερο επίδομα που λαμβάνουν οι άποροι και παρουσιάζεται ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας απέναντι στις ΗΠΑ και στους δασμούς που επέβαλαν στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Οι εκλογές στη Βραζιλία έχουν σημασία για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Πολλές χώρες της περιοχής στράφηκαν προς τα δεξιά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ