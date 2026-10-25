Βουλγαρία: Στις κάλπες με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία - Φαβορί η φιλορωσική Γιότοβα

Η απερχόμενη Πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα και αντιτίθεται στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, θεωρείται φαβορί της σημερινής αναμέτρησης.

Τέσσερις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν από την Τετάρτη καταγράφουν για την πολιτικό, η οποία γιόρτασε χθες τα 62α γενέθλιά της, ποσοστά πρόθεσης ψήφου από 41,1% έως 47,3%. Ο Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός που στηρίζεται από την αντιπολίτευση και τονίζει ότι η Βουλγαρία ανήκει στη Δύση, συγκεντρώνει από 27,8% έως 30,6%.

Τρίτος εμφανίζεται ο επικεφαλής του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Βαντράζντανε («Αναγέννηση»), με ποσοστά από 10,2% έως 12,8%.

Αν εκλεγεί, η Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναδειχθεί απευθείας από τον λαό στην προεδρία της χώρας, η οποία έχει 6,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα ενίσχυε τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, τον οποίο διαδέχθηκε τον Ιανουάριο, όταν παραιτήθηκε για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές. Και ο Ράντεφ υποστηρίζει τον διάλογο με τη Ρωσία.

Πρώην δημοσιογράφος και εξέχουσα μορφή του σοσιαλιστικού κόμματος, η Γιότοβα είχε εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν εκλεγεί αντιπρόεδρος του Ράντεφ το 2016 και το 2021.

Ακολουθώντας πατριωτική γραμμή, ξεκίνησε την προεκλογική της εκστρατεία μπροστά από τη λεγόμενη Χρυσή Εκκλησία της Βελίκι Πρεσλάφ, της άλλοτε πρωτεύουσας της πρώτης βουλγαρικής αυτοκρατορίας.

Έχει επανειλημμένα ζητήσει εθνική ενότητα και εντονότερη προσπάθεια κατά της φτώχειας, ενώ έθεσε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στο επίκεντρο της εκστρατείας της, υποσχόμενη ότι θα είναι «πρόεδρος της ειρήνης».

Χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και στο NATO, η υποψήφια αντιτίθεται στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και υποστηρίζει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

«Δεν χρειαζόμαστε συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία, αλλά συμμαχία για την ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε σε προεκλογική ομιλία της, αναφερόμενη στην ομάδα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που στηρίζει το Κίεβο.

Στις 6 και 13 Οκτωβρίου, τέσσερα εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones ανοικτά της Βουλγαρίας. Επισήμως, 21 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται συνολικά. Ο Ρούμεν Ράντεφ κάλεσε τη Ρωσίδα πρέσβειρα στη Σόφια και χαρακτήρισε τις επιθέσεις ευνοϊκές για τα συμφέροντα της Μόσχας. Ωστόσο, αρνήθηκε να αποδώσει επίσημα την ευθύνη στη Ρωσία, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις.

Ο Ράντεφ ζήτησε τη συνδρομή των συμμάχων της Σόφιας στο NATO, κυρίως για την ενίσχυση της αεροπορικής επιτήρησης. Στη συνέχεια στάλθηκε αμερικανικό αεροσκάφος P-8 Poseidon.

Η Βουλγαρία, χώρα με ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, παραμένει σήμερα βαθιά διχασμένη ως προς τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

Συνολικά 27 υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία και την αντιπροεδρία στον πρώτο γύρο, με περίπου τους μισούς να τάσσονται ανοικτά υπέρ του Κρεμλίνου.

Απέναντι στην Ιλιάνα Γιότοβα, ο Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας και πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, επιδιώκει η χώρα να είναι «αξιόπιστος εταίρος στο NATO» και να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της χάρη σε γερή προετοιμασία, ισχυρή διπλωματία και ξεκάθαρες θέσεις». Τα δήλωσε την Τετάρτη στην Πλόβντιφ, στην τελευταία προεκλογική του ομιλία.

Η ψηφοφορία άρχισε στις 07:00 και τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 20:00, τοπική ώρα και ώρα Κύπρου.

Αν δεν αναδειχθεί νικητής ή νικήτρια στον πρώτο γύρο, οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο γύρο την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ