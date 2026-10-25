Ο Τραμπ ψήφισε, η μάχη για το Κογκρέσο κορυφώνεται – Εκατομμύρια Αμερικανοί στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές

Η πρόωρη ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και η διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η πλατφόρμα On Point Politics, έως τις 25 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί περίπου 25,8 εκατομμύρια ψήφοι σε 46 πολιτείες που δημοσιοποιούν σχετικά δεδομένα.

Από αυτές, περίπου 13,6 εκατομμύρια αφορούσαν επιστολικές ψήφους και 12,2 εκατομμύρια ψήφους που κατατέθηκαν αυτοπροσώπως σε εκλογικά κέντρα. Τα στοιχεία καταγράφουν αυξημένη συμμετοχή σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, χωρίς ωστόσο να προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στις κάλπες ο Τραμπ με τη Μελάνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος ψήφισε το Σάββατο (24/10) σε εκλογικό κέντρο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επέλεξε αποκλειστικά υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ εμφανίστηκε φορώντας το χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο «I Voted» («Ψήφισα»).

Η επιλογή του να ψηφίσει αυτοπροσώπως παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες είχε χρησιμοποιήσει την επιστολική ψήφο, την οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει.

Παρότι το όνομά του δεν βρίσκεται στα ψηφοδέλτια, οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν ουσιαστικά μια πανεθνική πολιτική δοκιμασία για τον ίδιο, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τη δυνατότητά του να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας.

Τι διακυβεύεται στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Στις ενδιάμεσες εκλογές θα ανανεωθούν και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ θα διεξαχθούν εκλογές για 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδικών αναμετρήσεων. Παράλληλα, σε 36 πολιτείες θα εκλεγούν κυβερνήτες, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εκλογές για πολιτειακά νομοθετικά σώματα.

Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ενώ οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να ανατρέψουν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.

Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν πλειοψηφία 53 εδρών έναντι 47 των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων που συνεργάζονται μαζί τους. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Σύμφωνα με προεκλογική ανάλυση του Reuters της 19ης Οκτωβρίου, οι εκλογές αναμένεται να κινητοποιήσουν δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόρους, ενώ οι δαπάνες για πολιτική διαφήμιση έχουν ήδη ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δημοσκοπήσεις και οι κρίσιμες πολιτείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εκλογικές αναμετρήσεις στη Τζόρτζια, στο Μέιν, στη Βόρεια Καρολίνα, στο Μίσιγκαν, στο Οχάιο και στην Αλάσκα, όπου το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις ισορροπίες στη Γερουσία.

Σύμφωνα με το Associated Press, σε αρκετές πολιτείες που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της πλειοψηφίας στη Γερουσία καταγράφεται αυξημένη συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία. Το πρακτορείο επισήμανε στις 23 Οκτωβρίου ότι περισσότεροι από 20 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει, ενώ η συμμετοχή παρουσίαζε αξιοσημείωτη αύξηση σε ορισμένες ανταγωνιστικές πολιτείες.

Η μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ακόμη και περιορισμένες μεταβολές στην κατανομή των εδρών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο καταγραφής των πολιτικών τάσεων, ωστόσο οι τελικοί συσχετισμοί θα καθοριστούν από τη συμμετοχή και τις επιλογές των ψηφοφόρων στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες.

Η ακρίβεια, η μετανάστευση και ο πόλεμος με το Ιράν

Η οικονομία και το κόστος ζωής βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, με τους Δημοκρατικούς να επιχειρούν να αναδείξουν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Οι Ρεπουμπλικανοί, από την πλευρά τους, προβάλλουν τις κυβερνητικές επιλογές για την οικονομία, την ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική, επιδιώκοντας να κινητοποιήσουν την εκλογική τους βάση.

Σημαντική θέση στην πολιτική συζήτηση καταλαμβάνουν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα ο πόλεμος με το Ιράν και οι πιθανές επιπτώσεις του στην αμερικανική οικονομία και στις τιμές της ενέργειας.

Μάλιστα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν και μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στη Φλόριντα. Όπως μετέδωσε το Associated Press, ερωτηθείς για τον πόλεμο, άφησε ανοικτά τόσο το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης όσο και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Ίσως χρειαστεί να τον τελειώσω. Ή ίσως καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όπως και να έχει, εμείς κερδίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η αναφορά αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τον κυρίως εσωτερικό χαρακτήρα των ενδιάμεσων εκλογών, οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα

Το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου μπορεί να διαμορφώσει τρία βασικά σενάρια ως προς τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

Το πρώτο προβλέπει τη διατήρηση των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να συνεχίσει την προώθηση της νομοθετικής του ατζέντας με τη στήριξη του κόμματός του.

Το δεύτερο αφορά την ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς, με τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν τον έλεγχο της Γερουσίας. Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργούσε συνθήκες διαιρεμένης εξουσίας, με την αντιπολίτευση να αποκτά περισσότερες δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου, διερεύνησης κυβερνητικών αποφάσεων και παρεμπόδισης νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Το τρίτο σενάριο προβλέπει την επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα, γεγονός που θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική έγκριση για τις πολιτικές του.

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, ο Τραμπ θα εξακολουθούσε να διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.

Το πρώτο μεγάλο τεστ πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028

Πέρα από την άμεση επίδρασή τους στη λειτουργία του Κογκρέσου, οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται σημαντικός πολιτικός σταθμός ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης του 2028.

Το αποτέλεσμα θα προσφέρει μια εικόνα της εκλογικής δυναμικής των δύο μεγάλων κομμάτων κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ και θα επηρεάσει τις εσωκομματικές διεργασίες για την επόμενη ημέρα.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, η αναμέτρηση αποτελεί δοκιμασία της δυνατότητάς τους να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική τους ισχύ, ενώ για τους Δημοκρατικούς συνιστά ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστικότερο ρόλο στον έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής.

Με την πρόωρη ψηφοφορία ήδη σε εξέλιξη και εκατομμύρια Αμερικανούς να έχουν ψηφίσει, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις αμφίρροπες πολιτείες και στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων μέχρι την επίσημη ημέρα των εκλογών.

Η 3η Νοεμβρίου θα καθορίσει το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θα διανύσει τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.