Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε το Σάββατο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε αδελφικό κλίμα και με αμοιβαία εκτίμηση.
Στο Βατικανό συναντήθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄
Σε αδελφικό κλίμα, με αμοιβαία εκτίμηση, συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τις δύο Εκκλησίες και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.
Οι δύο προκαθήμενοι συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη ζωή των Εκκλησιών τους, καθώς και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Ο Πατριάρχης ευχήθηκε, επίσης, στον Πάπα να συνεχιστεί με γοργούς ρυθμούς η ανάρρωσή του, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Ο κ. Βαρθολομαίος πρόκειται να επισκεφθεί τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Παλατίνο της Ρώμης και να χοροστατήσει στη θεία λειτουργία. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Λορέτο και στην Ασίζη για τις εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 800 χρόνων από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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