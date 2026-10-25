Στο Βατικανό συναντήθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄

Οι δύο προκαθήμενοι συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη ζωή των Εκκλησιών τους, καθώς και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Ο Πατριάρχης ευχήθηκε, επίσης, στον Πάπα να συνεχιστεί με γοργούς ρυθμούς η ανάρρωσή του, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Βαρθολομαίος πρόκειται να επισκεφθεί τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Παλατίνο της Ρώμης και να χοροστατήσει στη θεία λειτουργία. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Λορέτο και στην Ασίζη για τις εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 800 χρόνων από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου.

Πηγή: ΚΥΠΕ