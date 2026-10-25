Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν χθες και διήρκεσαν έξι ώρες. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιμένει στον διάλογο, παρά το αίτημα χιλιάδων φοιτητών που απορρίπτουν αυτή την προοπτική και ζητούν επίμονα την παραίτησή του.
Τίρανα: Μολότοφ, φωτιές και συλλήψεις - «Ράμα, παραιτήσου» απαιτούν οι φοιτητές
Μετά τα βίαια επεισόδια που διήρκεσαν έξι ώρες, φοιτητές αναμένεται να συγκεντρωθούν ξανά σήμερα έξω από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού.
Οι φοιτητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για σήμερα στις 14:00, τοπική ώρα, έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, φαίνεται να διαχωρίζουν τη θέση τους από τη χθεσινή συγκέντρωση που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπερίσα. Ένα από τα συνθήματά τους ήταν «Ράμα φυλακή, Μπερίσα φυλακή».
Τα επεισόδια στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας περιλάμβαναν πυρκαγιές στα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, ρίψη μολότοφ στον Δήμο Τιράνων και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, καθώς και φωτιά στον περίβολο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Στην κεντρική πλατεία, διαδηλωτές εκτόξευαν επί ώρα πυροτεχνήματα προς τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με οχήματα εκτόξευσης νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.
Ένας 28χρονος διαδηλωτής τραυματίστηκε στο μάτι από πλαστική σφαίρα. Αιμόφυρτος και με έντονους πόνους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από δημοσιογράφους με το βαν του τηλεοπτικού σταθμού τους. Χειρουργήθηκε, ωστόσο φαίνεται να έχει χάσει την όραση από το αριστερό μάτι.
Αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς σε βίντεο εμφανίζεται να χτυπά με μανία διαδηλωτή που βρίσκεται αναίσθητος στο έδαφος.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, από τα χθεσινά επεισόδια τραυματίστηκαν 13 άτομα, μεταξύ των οποίων διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι. Η αστυνομία προχώρησε σε 35 προσαγωγές, από τις οποίες οι 22 κατέληξαν σε συλλήψεις.
Οι επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Εμπορικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις ακυρώνονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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