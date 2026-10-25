Κρυπτονομίσματα αντί κυρώσεων; 109 οικονομολόγοι και ειδικοί προειδοποιούν τον Νετανιάχου για οικονομική απομόνωση

Οι υπογράφοντες χαρακτηρίζουν την ιδέα «αλλόκοτη» και αναφέρουν ότι χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις. Όπως σημειώνουν στην επιστολή, η οποία δόθηκε σήμερα, Κυριακή, στη δημοσιότητα, υπάρχει κίνδυνος το Ισραήλ να οδηγηθεί σε διεθνή οικονομική απομόνωση.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται ο Τζόελ Μόκιρ, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομίας το 2025, ο νομπελίστας Χημείας Άαρον Τσιεχάνοβερ, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ Γιάκομπ Φρένκελ και τέσσερις πρώην γενικοί διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι συντάκτες της επιστολής προειδοποιούν ότι ευρείας κλίμακας τραπεζικές κυρώσεις θα μπορούσαν να παραλύσουν τις διεθνείς συναλλαγές, να οδηγήσουν σε μαζική αποχώρηση επενδύσεων και να πλήξουν ιδιαίτερα τον τεχνολογικό τομέα, έναν από τους βασικούς πυλώνες της ισραηλινής οικονομίας.

Οι συνέπειες, σύμφωνα με την επιστολή, θα μπορούσαν να επηρεάσουν και την καθημερινότητα των πολιτών, προκαλώντας προβλήματα στη χρήση πιστωτικών καρτών και στις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και στην εισαγωγή φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Παρέμβαση έκανε και η Τράπεζα του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός παράκαμψης διεθνών κυρώσεων. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση των οικονομικών σχέσεων με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε την Παρασκευή ότι ζήτησε την εκπόνηση σχεδίου για το θέμα. Αργότερα διευκρίνισε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι μία μόνο από τις επιλογές που εξετάζονται και ότι δεν είναι βέβαιο πως θα αξιοποιηθούν.

Απαντώντας στην κριτική της Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε ότι ακούει τις συμβουλές, αλλά τελικά ενεργεί με βάση τη δική του κρίση.

Πηγή: ΚΥΠΕ