Ο Νουσρέτ Αλτινμπάς, ιδιοκτήτης της Altınbaş Holding, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, παραδόθηκε στις τουρκικές αρχές που διερευνούν το σκάνδαλο των ταμείων στη χώρα.
Σκάνδαλο στην Τουρκία: Παραδόθηκε ο ιδιοκτήτης της Altınbaş Holding - Συλλήψεις και δεσμεύσεις περιουσιών
Ο ιδιοκτήτης της Altınbaş Holding παραδόθηκε στις αρχές που ερευνούν το σκάνδαλο των ταμείων στην Τουρκία, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη 15 άτομα.
Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο αδελφός του, Ιναν Αλτινμπάς, είχε επίσης τεθεί υπό κράτηση νωρίτερα για την ίδια υπόθεση. Τα περιουσιακά στοιχεία των μελών των οικογενειών που εμπλέκονται έχουν δεσμευτεί.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η οποία αφορά παράνομες συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές, συνελήφθησαν ακόμη 15 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώην γενικός διευθυντής των «Τουρκικών Ασφαλειών» (Türkiye Sigorta) και του Ταμείου Συντάξεων (Türkiye Hayat Emeklilik), Ταχά Τσιακμάκ.
Παράλληλα, ο Ερτάν Αϊντίν, πρώην σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος αντιμετώπιζε επίσης ένταλμα σύλληψης, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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