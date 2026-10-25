Σκάνδαλο στην Τουρκία: Παραδόθηκε ο ιδιοκτήτης της Altınbaş Holding - Συλλήψεις και δεσμεύσεις περιουσιών

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο αδελφός του, Ιναν Αλτινμπάς, είχε επίσης τεθεί υπό κράτηση νωρίτερα για την ίδια υπόθεση. Τα περιουσιακά στοιχεία των μελών των οικογενειών που εμπλέκονται έχουν δεσμευτεί.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η οποία αφορά παράνομες συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές, συνελήφθησαν ακόμη 15 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώην γενικός διευθυντής των «Τουρκικών Ασφαλειών» (Türkiye Sigorta) και του Ταμείου Συντάξεων (Türkiye Hayat Emeklilik), Ταχά Τσιακμάκ.

Παράλληλα, ο Ερτάν Αϊντίν, πρώην σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος αντιμετώπιζε επίσης ένταλμα σύλληψης, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ