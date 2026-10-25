Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν και οι σύμμαχοι του ενδέχεται να προσπαθήσουν να διαταράξουν τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Τρίτη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει καμία επίθεση.
Νετανιάχου: Φόβοι για επίθεση από το Ιράν πριν από τις εκλογές - «Μην μας δοκιμάζετε»
Για ενδεχόμενη επίθεση από το Ιράν και τους συμμάχους του, με στόχο τη διατάραξη των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, προειδοποιεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με δυσανάλογα αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης
«Διαθέτουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δείχνουν ότι οι εχθροί μας, το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Μην μας δοκιμάζετε. Θα υποστείτε δυσανάλογα αντίποινα», προειδοποίησε τους Ιρανούς ο πρωθυπουργός που διεκδικεί μια νέα θητεία σε αυτές τις εκλογές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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