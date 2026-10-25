Βενεζουέλα: Επέστρεψε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά από σχεδόν έναν χρόνο - Η αντίδραση Τραμπ

«Είμαι εδώ, μαζί σας» έγραψε η βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Η επιστροφή της ενδέχεται να οδηγήσει σε ένταση με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο επιχείρησε να προσεταιριστεί ως σύμμαχος ακόμη και πριν από την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη στήριξή του στη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, την πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, και σύναψε συμφωνίες για την πετρελαϊκή παραγωγή και άλλες επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στη χώρα αυτή. Τον Σεπτέμβριο είπε επίσης ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργάνωσης δημοκρατικών εκλογών στη Βενεζουέλα.

Σήμερα πάντως, μαθαίνοντας για την επιστροφή της Ματσάδο, σχολίασε ότι «δεν το γνώριζε» και ευχήθηκε «να είναι ασφαλής».

Η Ματσάδο λέει ότι μόνο μια «σοβαρή, δημοκρατική κυβέρνηση» μπορεί να παράσχει τη σταθερότητα που απαιτούν οι επενδυτές. Τον Ιούνιο διαμήνυσε ότι θα έκανε «οτιδήποτε χρειαστεί» για να επιστρέψει και να βοηθήσει τους επιζώντες των δίδυμων καταστροφικών σεισμών που σκότωσαν τουλάχιστον 6.500 ανθρώπους στη χώρα της.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο της είχε απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα όμως εκείνη έφυγε κρυφά στα τέλη του 2025 για να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αφού προηγουμένως κρυβόταν επί έναν χρόνο.

Στην ανάρτησή της δεν αποκάλυψε πού βρίσκεται τώρα, ούτε το πώς επέστρεψε στη Βενεζουέλα.

Ένα τμήμα της αντιπολίτευσης και η μεταβατική κυβέρνηση είχαν συνομιλίες αυτόν τον μήνα, με στόχο την ανασυγκρότηση του ανωτάτου δικαστηρίου και του εκλογικού συμβουλίου, ενόψει των εκλογών. Στις συνομιλίες δεν συμπεριλήφθηκε το πολιτικό κίνημα της Ματσάδο.

Ο Εντμούντο Γκονσάλες, πρώην υποψήφιος για την προεδρία με το κίνημα της Ματσάδο, ο οποίος σήμερα ζει στην Ισπανία, επιβεβαίωσε την επιστροφή της, προαναγγέλλοντας και τη δική του.

Σύμφωνα με το κόμμα της, το Vente Venezuela, η 60χρονη Ματσάδο, που ζούσε εξόριστη στον Παναμά, είχε προσπαθήσει τουλάχιστον επτά φορές να επιστρέψει στη χώρα της, χωρίς να τα καταφέρει μέχρι τώρα.