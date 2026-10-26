Η Σερβία πανηγυρίζει τον θρίαμβο της«Φοιτητικής Λίστας»: Το τέλος της εποχής Βούτσιτς αλλάζει τις ισορροπίες στα Βαλκάνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IPSOS, με καταμετρημένο το 96% των ψηφοδελτίων, η «Φοιτητική Λίστα» συγκεντρώνει 52,9% και εξασφαλίζει 140 από τις 250 κοινοβουλευτικές έδρες. Ο συνασπισμός του Αλεξάνταρ Βούτσιτς περιορίζεται στο 38,8% και στις 104 έδρες, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μεταβολή του πολιτικού σκηνικού.

🇷🇸 One of the strangest images of SERBIA'S ELECTION NIGHT came after Vučić conceded Riot police who had been stationed around key government buildings began pulling out of central Belgrade as crowds celebrated the student-led opposition victory. Police trucks LEAVING while people cheered and waved them off. GOOSEBUMPS! For months, those streets had looked like a government preparing for confrontation. Then the result landed, and the barricades started disappearing. Writer: Oliver https://t.co/awLs9r6tX9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2026

Το πρακτορείο Reuters συνδέει την εκλογική επιτυχία του φοιτητικού κινήματος με τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024. Η κατάρρευση στεγάστρου, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, εξελίχθηκε σε σύμβολο της κοινωνικής δυσαρέσκειας για τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και την έλλειψη λογοδοσίας.

Γιατί η Ευρώπη βλέπει μια νέα ευκαιρία

Η βρετανική Financial Times συνδέει τις πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία με την ευρύτερη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αλλαγή στο Βελιγράδι δημιουργεί προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, η οποία είχε ουσιαστικά βαλτώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν τη νέα κατάσταση ως ευκαιρία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρά ερείσματα στην περιοχή.

Η αντίδραση της ευρωπαϊκής ηγεσίας ήταν άμεση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρησαν τη «Φοιτητική Λίστα», εκφράζοντας ετοιμότητα για στήριξη μεταρρυθμίσεων στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος έκανε λόγο για δυνατότητα έναρξης ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πόρτα παραμένει ανοιχτή.

Το μεγάλο ερώτημα για Ρωσία και Κόσοβο

Ωστόσο, η αλλαγή κυβέρνησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή γεωπολιτικού προσανατολισμού.

Όπως έχει επισημάνει το Euronews στην κάλυψη της σερβικής πολιτικής σκηνής, η χώρα βρίσκεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στην ευρωπαϊκή της προοπτική και στις παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Μόσχα και το Πεκίνο. Παράλληλα, το ζήτημα του Κοσόβου εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Το φοιτητικό κίνημα δεν αποτελεί έναν ομοιογενή πολιτικό σχηματισμό. Στους κόλπους του συνυπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τις επιλογές της νέας κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής στρατηγικής απέναντι στη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, χωρίς να διαρραγεί η ευρεία κοινωνική συμμαχία που εξασφάλισε την εκλογική νίκη.

Από τους δρόμους στην εξουσία

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην πολιτική αλλαγή στο Βελιγράδι, αλλά επεκτείνεται στη δυνατότητα της επόμενης κυβέρνησης να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και να διαχειριστεί τις περιφερειακές εντάσεις.

Η Deutsche Welle έχει αναδείξει τη δυναμική του φοιτητικού κινήματος και τη σημασία της μαζικής κινητοποίησης των πολιτών, η οποία διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την αμφισβήτηση του μέχρι πρότινος κυρίαρχου πολιτικού συστήματος.

Η πραγματική δοκιμασία, πάντως, αρχίζει τώρα. Οι φοιτητές κατάφεραν να μετατρέψουν ένα κίνημα κοινωνικής διαμαρτυρίας σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη δυναμική από τους δρόμους στους θεσμούς και από την αμφισβήτηση στην αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Για τις Βρυξέλλες, η πολιτική ανατροπή στη Σερβία δημιουργεί ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Το κατά πόσο θα οδηγήσει σε ουσιαστική ευρωπαϊκή στροφή ή σε μια περίοδο εσωτερικών πολιτικών αντιφάσεων θα εξαρτηθεί από τις πρώτες αποφάσεις της νέας εξουσίας.