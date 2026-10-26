Έτοιμο να αντιμετωπίσει «οποιοδήποτε σενάριο», διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης, δηλώνει το Ιράν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Ισμαήλ Μπαγκεΐ.
Iράν: Είμαστε έτοιμοι για «οποιοδήποτε σενάριο», αλλά κρατάμε ανοικτή την πόρτα στη διπλωματία
«Ποτέ δεν έχουμε αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ούτε έχουμε κλείσει την πόρτα στη διπλωματία», δήλωσε ο Μπαγκεΐ στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV.
«Ποτέ δεν έχουμε αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ούτε έχουμε κλείσει την πόρτα στη διπλωματία», δήλωσε ο Μπαγκεΐ στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη να υπερασπιστεί την επικράτειά της, επισημαίνοντας ότι μηνύματα μεταξύ των πλευρών μεταφέρονται μέσω μεσολαβητών.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιμένουν σε μονομερείς απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και η «πλήρης παράδοση» του Ιράν. Όπως δήλωσε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τον ιρανικό λαό.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι επέλεξαν να ταχθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον αντί να διαδραματίσουν έναν «ανεξάρτητο ρόλο» στη σύγκρουση.
Πηγή: Al Jazeera
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