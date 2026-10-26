Εσωτερικές διαμάχες: Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες προειδοποιούν τις εταιρείες να μην εισάγουν ρωσικό ντίζελ παρά τη συμφωνία Τραμπ

Η προειδοποίηση διατυπώνεται σε επιστολές που υπέγραψαν έξι γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος Τομ Τίλις, καθώς και ένας Δημοκρατικός βουλευτής. Οι επιστολές απευθύνονται στους επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, όπως οι JPMorgan Chase και Bank of America, αλλά και στις αρχές τριών λιμανιών του Τέξας και του λιμένα της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ.

Οι επιστολές ακολουθούν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις αρχές Οκτωβρίου μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν για την παράδοση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου.

Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο με ρωσικό ντίζελ βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς νομοθέτες, η ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ απαγορεύει τέτοιου είδους εισαγωγές, έως ότου ο Πρόεδρος πιστοποιήσει ενώπιον του Κογκρέσου ότι «η Ρωσία έχει σταματήσει τις στρατιωτικές εχθροπραξίες της στην Ουκρανία, ότι η Ρωσία δεν αποτελεί άμεση στρατιωτική απειλή για τα μέλη του ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ουκρανών να επιλέγουν την κυβέρνησή τους».

Ο νόμος απαγορεύει επίσης την απαλλαγή από κυρώσεις που «τροποποιεί ουσιαστικά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας» προτού εξετάσει το Κογκρέσο μια τέτοια απαλλαγή. «Μια προϋπόθεση που η Κυβέρνηση δεν έχει εκπληρώσει», σημειώνουν οι γερουσιαστές.

«Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ εγείρει σημαντικά νομικά ερωτήματα και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νομικών ενεργειών, καθώς και ερευνών του Κογκρέσου».

«Η χορήγηση στη Μόσχα της δυνατότητας να πουλά ελεύθερα ρωσικό ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας της Αμερικής και αποτελεί προδοσία του ουκρανικού λαού, ο οποίος αμύνεται ενάντια στον παράνομο και θανατηφόρο πόλεμο της Ρωσίας», υποστηρίζουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ