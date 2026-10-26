Το Ιράν είχε σήμερα «πολύ καλές συζητήσεις» με αξιωματούχους από το Πακιστάν, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ.
Ιράν: Πολύ θετικές οι συνομιλίες με Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι διαμορφώνεται νέα ατμόσφαιρα στην περιοχή και πως οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να αποτρέπουν κάθε μορφή ξένης ανάμιξης.
«Έχω την αίσθηση ότι διαμορφώνεται μια νέα ατμόσφαιρα στην περιοχή. Διέκρινα μια πολύ θετική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων», είπε ο Ρεζαΐ στην κρατική τηλεόραση, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη με τη συμμετοχή αξιωματούχων των τριών χωρών, οι οποίες είναι μέλη του αμυντικού «Συμφώνου της Μέκκας».
Ο Ρεζαΐ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε με το Πακιστάν, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να αποτρέπουν «κάθε μορφή ξένης ανάμιξης» στην περιοχή. «Καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: η ασφάλεια της περιοχής στην οποία ζούμε πρέπει να διασφαλίζεται από τις ίδιες τις χώρες, και οφείλουμε να αποτρέπουμε κάθε μορφή ξένης ανάμιξης», είπε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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