Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με την εφημερίδα Sözcü να μεταδίδει στις 04:57 ότι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το κτίριο και διεξάγουν έρευνες βάσει δικαστικής απόφασης. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Φουντά Τουντζέρ Σινταλί και ο πρώην γενικός διευθυντής Ασίμ Ακγκιούλ.

SÖZCÜ TV'nin içinden son görüntüler! https://t.co/Fy1vOlMjss — Haberiniz Burada (@HaberBuradaTire) November 17, 2026

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά το τηλεοπτικό κανάλι και την ιστοσελίδα του, ενώ η εφημερίδα Sözcü και δύο ακόμη έντυπα του ομίλου δεν τέθηκαν υπό κρατική διαχείριση. Οι εκπρόσωποι του κρατικού Ταμείου διαβεβαίωσαν τους εργαζομένους ότι δεν επιδιώκεται το κλείσιμο του σταθμού, αλλά η επανέναρξη της λειτουργίας του.

Η παρουσιάστρια του Sözcü TV Ντάμλα Ντογάν Τουντζέλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Επιστρέψαμε στην αίθουσα σύνταξης του Sözcü TV. Σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε στις ζωντανές μεταδόσεις σήμερα το απόγευμα. Αρχικά, θα μεταδίδονται δελτία ειδήσεων. Στο μεταξύ, εξετάζονται οι λογαριασμοί».

🔴Kayyım atanan Sözcü TV’nin önünden yeni görüntüler https://t.co/r34XcRVbMD https://t.co/ANGR4zZW0E — Gazete Pencere (@gazetepencere) November 17, 2026

Κατηγορίες για χρηματοδότηση του κινήματος Γκιουλέν

Η επιχείρηση συνδέεται με δικαστική έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του ομίλου Μπουράκ Ακμπάγ, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στο κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, καθώς και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η νέα έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αίτημα του δικαστηρίου για οικονομικό έλεγχο. Επικαλούμενη εκθέσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» πως ο Ακμπάγ χρηματοδοτούσε εταιρείες του ομίλου μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τις δημοσιογραφικές ενώσεις

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση στην τουρκική αντιπολίτευση και στις δημοσιογραφικές οργανώσεις, που καταγγέλλουν νέα παρέμβαση στην ελευθερία του Τύπου. Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ συνέδεσε την επιχείρηση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις σε αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την κριτική.

«Δεν μπορούν πλέον να ανεχθούν ούτε την παραμικρή κριτική, ούτε καν την παρουσίαση μιας και μόνο αλήθειας. Είναι στριμωγμένοι, βυθίζονται σε έναν βάλτο», ανέφερε ο Οζέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memkeleti bu hale getirenlere yazıklar olsun! Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 17, 2026

Η συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) Τουλάι Χατιμογουλαρί κατήγγειλε τη γενίκευση της πρακτικής διορισμού κρατικών διαχειριστών.

«Δεν μπορείτε να μετατρέψετε τον διορισμό διαχειριστών σε κανονικό τρόπο διακυβέρνησης», τόνισε.

Artık yeter! Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz! Halk TV’den sonra şimdi de Sözcü TV’ye kayyım atandı. Kayyım, muhalif basını susturmanın olağan aracına dönüştürüldü. Basın tek sesliliğe zorlanıyor, halkın haber alma hakkı gasp ediliyor. Bu kayyım düzenini kabul etmiyoruz! Hiçbir baskı, halkın gerçeğe ulaşma hakkını ortadan kaldıramaz. Gözaltındaki yöneticiler derhal serbest bırakılmalı, kayyım kararı kaldırılmalıdır. — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) November 17, 2026

Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και από τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Το Συνδικάτο Δημοσιογράφων Τουρκίας (TGS) χαρακτήρισε την επιχείρηση επίθεση στο δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών.

Το συνδικάτο DİSK Basın-İş χαρακτήρισε τον διορισμό κρατικού διαχειριστή «σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και στο δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση».

Η σημερινή εξέλιξη ακολουθεί την υπαγωγή του επίσης αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Halk TV σε κρατική διαχείριση στις 14 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ