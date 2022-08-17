Γερμανία: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέλαβε την ευθύνη για το επεισόδιο με τον Μ. Αμπάς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ ανέλαβε σήμερα την πλήρη ευθύνη για το χθεσινοβραδινό επεισόδιο στην καγκελαρία, όταν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς άφησε αναπάντητα τα σχόλια του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς περί «50 ολοκαυτωμάτων» του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Λάθος μου

«Λυπάμαι πολύ (….) Δεν ήμουν αρκετά προσεκτικός και δεν αντέδρασα αρκετά γρήγορα. Αυτό ήταν το λάθος μου και για αυτό πρέπει να αναλάβω την ευθύνη», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, έσπευσε να κηρύξει περαιωθείσα τη συνέντευξη Τύπου έπειτα από τέσσερις ερωτήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα, χωρίς να δώσει την ευκαιρία στον καγκελάριο να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Αμπάς. Φεύγοντας, ο κ. Σολτς του επισήμανε, δήλωσε ο κ. Χεμπεστράιτ, ότι βιάστηκε λίγο και ότι θα ήθελε να είχε πει κάτι παραπάνω.

Ο καγκελάριος λυπάται

«Ο καγκελάριος λυπάται που δεν μπόρεσε να παρέμβει για δεύτερη φορά στη συνέντευξη Τύπου και να αντιδράσει διαφορετικά στους ισχυρισμούς» του παλαιστίνιου ηγέτη, ωστόσο το έκανε πολύ γρήγορα μετά, δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο οποίος δέχθηκε σήμερα καταιγισμό σχετικών ερωτήσεων κατά την τακτική ενημέρωση των συντακτών. Ο κ. Σολτς «είναι εξοργισμένος και αποτροπιασμένος από τις απερίγραπτες δηλώσεις» του Μαχμούντ Αμπάς. «Η σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος είναι εντελώς απαράδεκτη και το να γίνεται σε γερμανικό έδαφος είναι ασυγχώρητο», πρόσθεσε ο κ. Χεμπεστράιτ.

Ακόμη και πριν όμως από την επίμαχη δήλωση του κ. Αμπάς, είχε γίνει εμφανής η διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών. Όταν ο παλαιστίνιος ηγέτης αναφέρθηκε σε «σύστημα απαρτχάιντ» από το Ισραήλ, ο κ. Σολτς απάντησε ότι δεν υιοθετεί τον όρο «απαρτχάιντ» και δεν θεωρεί ότι περιγράφεται έτσι η κατάσταση, ενώ τάχθηκε και κατά της πλήρους ένταξης των Παλαιστινίων στα Ηνωμένων Έθνη, όπου σήμερα έχουν καθεστώς παρατηρητή.

Εκλήθη στην καγκελαρία

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο εκλήθη στην καγκελαρία, όπου, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, του κοινοποιήθηκε «πέρα από κάθε αμφισβήτηση», η θέση της γερμανικής κυβέρνησης.

«Ο καγκελάριος αναμένει από τον κ. Αμπάς να αναγνωρίσει χωρίς επιφυλάξεις τη μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος», τόνισε ο Στέφεν Χεμπεστράιτ και σημείωσε ότι «ο εκτροχιασμός του παλαιστίνιου προέδρου ρίχνει μια σκοτεινή σκιά στις σχέσεις της Γερμανίας με την Παλαιστινιακή Αρχή».

Τηλεφωνική συνομιλία εντός της ημέρας με Λαπίντ

Ο καγκελάριος αναμένεται εντός της ημέρας να έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ, προκειμένου «να του μιλήσει απευθείας για το περιστατικό», ανέφερε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «αποδίδει τη μέγιστη σημασία στη στενή και σε κλίμα εμπιστοσύνης σχέση με το Ισραήλ».

Προηγουμένως η επικεφαλής της Επιτροπής ‘Αμυνας της Bundestag Μαρί-‘Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν (FDP) είχε αμφισβητήσει ευθέως την καταλληλότητα του κ. Χεμπεστράιτ για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς, όπως δήλωσε στο περιοδικό Der Spiegel, «το γεγονός ότι έκλεισε έτσι την συνέντευξη Τύπου, πριν ο καγκελάριος προλάβει καν να πάρει ανάσα, δείχνει έλλειψη πολιτικού ενστίκτου».

«Έχει ζημιώσει το αφεντικό του και τη χώρα και πρέπει να τεθεί το ερώτημα εάν είναι ο σωστός άνθρωπος για τη θέση», πρόσθεσε η κυρία Στρακ-Τσίμερμαν.