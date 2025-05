Επίθεση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: Απειλεί με «7 φορές πιο ισχυρά αντίποινα» το Ισραήλ - Η προειδοποίηση των Χούθι στις αεροπορικές (βίντεο, φώτος)

Απειλές για «7 φορές πιο ισχυρά αντίποινα» εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά των Χούθι μετά την επίθεση με πύραυλο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Από την πλευρά τους οι Χούθι καυχώνται και προειδοποιούν τις αεροπορικές εταιρείες πως θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροσκαφών τους. Κάποιες μάλιστα, εξ αυτών προχωρούν σε αναστολή των πτήσεών τους σήμερα για το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ απείλησε σήμερα με «επτά φορές πιο ισχυρά» αντίποινα αφού πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, προκάλεσε το κλείσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.



The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy