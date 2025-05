Ήγγικεν η ώρα για την εκλογή νέου Πάπα: Σήμερα ο πρώτος καπνός από την Καπέλα Σιστίνα (βίντεο)

Σχεδόν τα πάντα είναι έτοιμα, ενώ ήδη έχει τοποθετηθεί ο φούρνος και η καμινάδα από όπου βγαίνει ο μαύρος ή ο λευκός καπνός, ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας εκλογής. Τα ψηφοδέλτια καίγονται μέσα στον φούρνο και αν ο καπνός που βγει είναι λευκός τότε έχει εκλεγεί νέος Πάπας.

Τα μέτρα προστασίας για την εκλογή του νέου Πάπα περιλαμβάνουν ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο τεχνολογικών λύσεων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Καπέλα Σιστίνα έχει μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο, καθώς το Βατικανό έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό σύστημα ασφαλείας που συνδυάζει αιώνιες παραδόσεις με υπερσύγχρονη τεχνολογία για να διασφαλίσει την απόλυτη μυστικότητα της ιερής διαδικασίας.

Ειδικές μεμβράνες έχουν τοποθετηθεί στα παράθυρα της Καπέλα Σιστίνα για να αποτρέψουν την καταγραφή από drones, ενώ προηγμένα συστήματα παρεμβολής σήματος εμποδίζουν οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων, τα οποία άλλωστε απαγορεύονται αυστηρά. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε το Βατικανό, η απενεργοποίηση του σήματος των τηλεπικοινωνιών δεν θα επηρεάσει την Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Μάλιστα, το γραφείο του κυβερνήτη του Βατικανού απέστειλε τη Δευτέρα σύντομη ειδοποίηση με τίτλο «Αγαπητοί πελάτες», ενημερώνοντας ότι όλοι οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας εντός της πόλης-κράτους θα απενεργοποιηθούν την Τετάρτη στις 15:00 (τοπική ώρα) και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας έως ότου ανακοινωθεί το όνομα του 267ου Πάπα.

«Όρκος σιωπής» και αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας

Οι καρδινάλιοι φιλοξενούνται στην οικία Santa Marta, ένα ξενοδοχείο με περίπου 130 δωμάτια, και σε παρακείμενη παλαιότερη κατοικία.

Η κεντρική είσοδος είναι κλειστή και οι καρδινάλιοι καλούνται να εισέρχονται από πλάγια είσοδο. Σύμφωνα με μαρτυρίες το Wi-fi σήμα είναι ήδη αισθητά αποδυναμωμένο.

Μετακινήσεις θα γίνονται με συνοδεία της Ελβετικής Φρουράς, ενώ οι καρδινάλιοι μπορούν αν το επιθυμούν να μετακινούνται πεζή στους κήπους, πίσω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Ολοι οι βοηθητικοί υπάλληλοι –ιερείς, οδηγοί, καθαριστές, μάγειρες– έχουν ήδη ορκιστεί σε «απόλυτη και παντοτινή μυστικότητα» για όσα τυχόν δουν ή ακούσουν. Η παραβίαση του όρκου επισύρει την ποινή της αυτόματης επιβολής αφορισμού (latae sententiae) από την Καθολική Εκκλησία.

«Extra omnes»

Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή του νέου πάπα είναι των δύο τρίτων, δηλαδή 89 ψήφων. Κατά την έναρξη του Κονκλαβίου, οι καρδινάλιοι ψάλλουν τη Λιτανεία των Αγίων, έναν μυστικιστικό γρηγοριανό ύμνο και ορκίζονται απόλυτη εχεμύθεια.

Στη συνέχεια, η Καπέλα κλείνει με τις χαρακτηριστικές διπλές πόρτες, ενώ ο υπεύθυνος της λειτουργίας εκφωνεί το «Extra omnes» («Έξω όλοι»), σηματοδοτώντας την απομόνωση των εκλεκτόρων.

Πότε θα βγει ο πρώτος καπνός

Εδώ και αιώνες, το Κονκλάβιο, που σημαίνει «με κλειδί» στα λατινικά, βλέπει τους καρδινάλιους -που θα ψηφίζουν έως και τέσσερις φορές την ημέρα- να κλείνονται μέσα μέχρι να συμφωνήσουν για τον νέο Πάπα, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία παραμένει μυστική και κρυφή από το κοινό. Το Κονκλάβιο, ως γνωστόν, θα αρχίσει αύριο στις 16.30 το απόγευμα (ώρα Ιταλίας).

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ιταλική Il Messaggero, ο πρώτος και μοναδικός καπνός αναμένεται αύριο γύρω στις 19:00 μ.μ (ώρα Ιταλίας), άρα περίπου στις 20:00, ώρα Ελλάδας.

Από την Πέμπτη (8/05), θα υπάρχουν δύο πρωινές ψηφοφορίες (γύρω στις 10:30 και 12:00 π.μ.) και δύο απογευματινές (περίπου 17:30 και 19:00), όπου στο τέλος καίγονται τα ψηφοδέλτια.

Το απόγευμα, σε περίπτωση αίσιας ψηφοφορίας, ο λευκός καπνός θα βγει γύρω στις 17.30, διαφορετικά η καπνοδόχος και η σόμπα της Καπέλα Σιστίνα θα χρησιμοποιούνται στο τέλος της ημέρας και μετά το πέρας της τέταρτης ψηφοφορίας, περίπου στις 19.30 το απόγευμα ώρα Ιταλίας.

«Αν όμως ο Πάπας εκλεγεί στις ενδιάμεσες ψηφοφορίες, προφανώς δεν θα υπάρχει πλέον αναμονή. Έτσι, θα μπορούσε επίσης να υπάρξει κάποιος ''πρώιμος'' λευκός καπνός: γύρω στις 10.30 π.μ. ή στις 17.30 μ.μ.», αναφέρει η ιταλική La Repubblica.

«Urbi et Orbi» - Πώς θα ανακοινωθεί ο νέος Πάπας

Αφού αναδυθεί λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα και χτυπήσουν οι καμπάνες του Αγίου Πέτρου, το όνομα του νεοεκλεγέντος Πάπα θα μεταφερθεί στον κόσμο με μια ανακοίνωση στα λατινικά.

Ο ανώτερος καρδινάλιος διάκονος θα ανέβει στο κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, συνοδευόμενος από δύο ιερείς, και θα εκφωνήσει την εμβληματική ανακοίνωση: «Habemus Papam» ήτοι «Έχουμε έναν Πάπα».

Το όνομα του νέου Πάπα, καθώς και τα βαπτιστικά του ονόματα, θα μεταφραστούν στα λατινικά στην ανακοίνωση, αλλά το προηγούμενο επώνυμό του θα παραμείνει στη μητρική του γλώσσα.

Λίγο μετά την εκλογή, ο νέος Πάπας εμφανίζεται στο μπαλκόνι του Βατικανού, πλαισιωμένος από κόκκινες κουρτίνες, όπου απευθύνει την πρώτη του αποστολική ευλογία, γνωστή ως «Urbi et Orbi» («Στην Πόλη και στον Κόσμο»), όπου και σηματοδοτείται το τέλος του Κονκλαβίου.

Οι βασικοί υποψήφιοι για την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας

Ακολουθούν ορισμένοι εκ των πιθανών υποψηφίων όπως τους κατέγραψε σε ανάλυσή του το Sky News:

Πιέτρο Παρολίν, 70 ετών

Αν ο επόμενος Ποντίφικας είναι Ιταλός, ο Πιέτρο Παρολίν, γραμματέας του Βατικανού, θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος. Πρόκειται για γνωστό διπλωμάτη και ισχυρό άνθρωπο του Βατικανού, ο οποίος έχει σταλεί σε όλο τον κόσμο για να μεταφέρει τη φωνή του Πάπα σε δύσκολες περιοχές. Ήταν στενός σύμμαχος του πάπα Φραγκίσκου και οι ικανότητες του ως μεσολαβητής αλλά και η ισχυρή του προσωπικότητα τον καθιστούν ικανό να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε ο Φραγκίσκος.

Ματέο Ζούπι, 69 ετών

Ο πρόεδρος της Επισκοπικής Συνόδου της Ιταλίας και Αρχιεπίσκοπος της Μπολόνιας είναι επίσης ένα από τα φαβορί, ενώ θεωρείται ο πιο προοδευτικός από τους υποψηφίους. Μάλιστα, ήταν ο ειδικός απεσταλμένος του Πάπα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πραγματοποίησε ταξίδια σε Κίεβο, Μόσχα, Πεκίνο και Ουάσινγκτον.

Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, 67 ετών