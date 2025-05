Ζελένσκι: Θέλω τον Τραμπ στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Τουρκία

«Όλοι μας στην Ουκρανία θα το εκτιμούσαμε αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορέσει να είναι εκεί μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Αυτή είναι η σωστή ιδέα. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X.

«Όλοι εμείς στην Ουκρανία θα εκτιμούσαμε αν ο Πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να είναι εκεί μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Αυτή είναι η σωστή ιδέα. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί πράγματι να φιλοξενήσει συνάντηση υψηλού επιπέδου. Σας ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Υποστήριξα την ιδέα μιας πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός - αρκετά μεγάλης διάρκειας ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη διπλωματία. Και το θέλουμε, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε την κατάπαυση πυρός από την πλευρά μας.

Υποστήριξα τον πρόεδρο Τραμπ με την ιδέα των απευθείας συνομιλιών με τον Πούτιν.

Έχω εκφράσει ανοιχτά την ετοιμότητά μου να συναντηθούμε. Θα βρίσκομαι στην Τουρκία. Ελπίζω ότι οι Ρώσοι δεν θα αποφύγουν τη συνάντηση».

I have just heard President Trump's statement. Very important words.



I supported @POTUS idea of a full and unconditional ceasefire — long enough to provide the foundation for diplomacy. And we want it, we are ready to uphold silence on our end.



