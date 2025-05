Να σταματήσει να εξοπλίζει την Ουκρανία η Δύση είπε η Ρωσία στον ΟΗΕ

Η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας στην Ουκρανία για να ανοίξει ο δρόμος για μια διαρκή διευθέτηση, αλλά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκεχειρίας η Μόσχα θέλει τα δυτικά κράτη να σταματήσουν να εξοπλίζουν το Κίεβο και η Ουκρανία να σταματήσει την επιστράτευση, δήλωσε σήμερα ο Πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

Ωστόσο, ο Βασίλι Νεμπένζια δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι μια απλή κατάπαυση του πυρός δεν είναι αρκετή για να τερματίσει η Μόσχα τον τριετή και πλέον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Για να επιτύχουμε μια βιώσιμη και διαρκή διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες της», δήλωσε ο Νεμπένζια. «Αυτό που προτείνουμε είναι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Δευτέρα όπου μπορούμε να ανταλλάξουμε μνημόνια σχετικά με τις προσεγγίσεις των δύο πλευρών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», σημείωσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν η Ρωσία να συμφωνήσει σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες σε ξηρά, αέρα, θάλασσα και κρίσιμες υποδομές. Ο πρώτος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στις 16 Μαΐου απέτυχε να οδηγήσει σε συμφωνία εκεχειρίας.

Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας πως «συμμεριζόμαστε την ανησυχία που εξέφρασαν άλλα μέλη αυτού του Συμβουλίου ότι η Ρωσία μπορεί να μην ενδιαφέρεται για την ειρήνη και αντίθετα να είναι αποφασισμένη να επιτύχει μια στρατιωτική νίκη».

Η Μόσχα δήλωσε αρχικά ότι η πολεμική της αποστολή ήταν να «αφοπλίσει» την Ουκρανία ώστε να μην μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη Ρωσία και να την «αποναζιστικοποιήσει» ξεριζώνοντας τους ηγέτες που χαρακτήριζε εθνικιστές. Οι δυτικές χώρες πιστεύουν ότι οι πραγματικοί αρχικοί στόχοι της Ρωσίας ήταν να νικήσει τον στρατό της Ουκρανίας και να ανατρέψει τη φιλοδυτική Κυβέρνησή της.

«Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για όσο διάστημα είναι απαραίτητο - καμία απειλή στα σύνορά μας, καμία αντιρωσική, νεοναζιστική εκπαίδευση στις γειτονικές χώρες. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί τίποτα από αυτά», δήλωσε ο Νεμπένζια.

Πώς η Δύση βοηθάει τη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία (BBC)

Παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξακολουθεί να κερδίζει, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA), δισεκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές υγρών καυσίμων, που την βοηθούν να χρηματοδοτεί την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά.

Τα στοιχεία που ανέλυσε το BBC δείχνουν ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας πλήρωσαν στη Ρωσία για τους υδρογονάνθρακες της περισσότερα απ’ όσα έδωσαν ως βοήθεια στην Ουκρανία. Μέχρι τις 29 Μαΐου, η Ρωσία είχε καταγράψει έσοδα άνω των 883 δισεκ. ευρώ (973 δισεκ. δολαρίων) από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της πλήρους εισβολής, συμπεριλαμβανομένων 228 δισεκ. ευρώ από τις χώρες που επέβαλαν κυρώσεις, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA). Η μερίδα του λέοντος από αυτό το ποσό, 209 δισεκ. ευρώ, προήλθε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα οι συνομιλίες

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι οι προταθείσες για τις 2 Ιουνίου συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη δεν θα οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα. «Για να έχει νόημα μια συνάντηση, η ατζέντα της πρέπει να είναι σαφής και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Δυστυχώς, η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι η επόμενη πιθανή συνάντηση δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα “Χ”.

Η Ουκρανία απαιτεί από τη Μόσχα να έχει στα χέρια της το μνημόνιο για την ειρήνη πριν από τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Σκοτώθηκαν 110.608 Ρώσοι στρατιωτικοί ( σύμφωνα με το BBC)

Η ρωσική υπηρεσία του BBC από κοινού με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών ταυτοποίησαν τα ονόματα 110.608 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο οι απώλειες αυτές κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ρωσίας άκρως ανισομερώς.

Για παράδειγμα για τους άνδρες από την περιοχή Αλτάι και την Τουβά οι πιθανότητες να σκοτωθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι κατά 30-40 φορές περισσότερες από αυτές που έχουν οι Μοσχοβίτες άνδρες. Επιπλέον στην αυτόνομη Δημοκρατία Αλτάι σχεδόν το 50% των ανδρών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ήταν εθελοντές που είχαν υπογράψει συμβάσεις με τον ρωσικό στρατό μετά το 2022.

Στην Τουβά ο ένας στους τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν κρατούμενος που είχε σταλεί στον πόλεμο από σωφρονιστικό κατάστημα.

Το BBC ανέλυσε τα τελευταία στοιχεία για τους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες ανά 10.000 άνδρες κατά περιοχή. Με βάση αυτόν τον δείκτη, η περιοχή Τουβά ηγείται ως προς τον αριθμό των απωλειών μεταξύ των περιοχών της Ρωσίας (120 νεκροί ανά 10.000 άνδρες. Ακολουθούν η Μπουργιάτια (με 91 νεκρούς ) και η δημοκρατία Αλτάι (με 89 νεκρούς ανά 10 χιλιάδες άνδρες).

Η ρωσική υπηρεσία του BBC σημειώνει ότι για περισσότερα από 10 χρόνια η Τουβά κατατάσσεται πρώτη στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά τον αριθμό των εγκλημάτων ανά 100.000 κατοίκους.

Πηγή: ΚΥΠΕ