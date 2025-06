Aδιέξοδο για εκεχειρία στην Ουκρανία - Οι σκληροί όροι της Μόσχας και ο κρίσιμος ρόλος Ερντογάν

Η Μόσχα ήρθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκληρούς όρους, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ρωσικό υπόμνημα που παραδόθηκε στην αντιπροσωπεία του Κιέβου, ενώ επί της ουσίας απάντησε με πρόταση για εκεχειρία λίγων ημερών.

Συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ως διπλωματική «υποχρέωση» και όχι ως ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία. Οι θέσεις παραμένουν αγεφύρωτες, ενώ η επικοινωνία περιορίζεται σε τεχνικής φύσης διαχείριση, δηλαδή ανταλλαγές αιχμαλώτων και ανθρωπιστικά αιτήματα, όπως η επιστροφή παιδιών από ρωσικό έδαφος.

Η ουκρανική πλευρά είχε προηγηθεί με τη μεγαλύτερη επίθεσή της μέχρι σήμερα στη ρωσική ενδοχώρα εναντίον βάσεων στρατηγικών βομβαρδιστικών, ικανών να φέρουν πυρηνικά. Η Μόσχα βρέθηκε προ τετελεσμένων με απώλειες σε εξοπλισμό υψηλής αξίας, γεγονός που εξηγεί και το τεταμένο κλίμα στη δική της πλευρά κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, περίμενε σαφώς περισσότερα, ίσως και πιο απτά αποτελέσματα από τη δεύτερη αυτή συνάντηση των αντιπροσωπειών και ο Ερντογάν θέτει την Κωνσταντινούπολη ή την Άγκυρα ως ειρηνευτικό πεδίο για μία σχεδόν... ουτοπική συνάντηση με τους Πούτιν, Ζελένσκι, Τραμπ αλλά και τον ίδιο.

Ο ρόλος Ερντογάν και η «θετική» απάντηση Τραμπ

Αυτός που φαίνεται να είναι «κερδισμένος», σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, είναι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά και την πρόσκληση για συνάντηση κορυφής στην Τουρκία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, με την πρώτη αντίδραση Τραμπ να είναι ήδη θετική, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ερωτώμενη για την πρόταση Ερντογάν, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ απάντησε πως «ο πρόεδρος έχει πει ότι είναι ανοιχτός σε μία τέτοια πρόταση αν προκύψει, αλλά θέλει και οι δύο ηγέτες να έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών» διευκρίνισε.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι ο Τραμπ πριν το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, το οποίο συνέπεπτε χρονικά με την πρώτη ειρηνευτική διαβούλευση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, είχε δηλώσει διατεθειμένος να παραβρεθεί αλλά με όρους.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μετά τη λήξη των συνομιλιών, επανέλαβε την πρόθεσή του να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος. Η Τουρκία, όπως είπε, θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να διευκολύνει μία τέτοια συνάντηση, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «σπουδαίο επίτευγμα» τις σημερινές διαβουλεύσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με την DailySabah, o Eρντογάν δήλωσε ότι «ο ρόλος της Κωνσταντινούπολης στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κρίσιμης σημασίας», ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ειρηνευτική διπλωματία, διευκολύνοντας τις συναντήσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στο έδαφός της.

«Καταβάλλουμε ειλικρινείς προσπάθειες για μια ειρήνη στην οποία θα κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Η στάση της Τουρκίας ήταν σαφής από την αρχή, δεν θέλουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε να δούμε συγκρούσεις και καταπίεση στην περιοχή μας» διαμήνυσε ο Ερντογάν.

Σε τι συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Η Ρωσία πρότεινε στην Ουκρανία μερική κατάπαυση του πυρός «δύο έως τριών ημερών» σε ορισμένους τομείς του μετώπου, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ το Κίεβο συνεχίζει να επιμένει σε πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία.

«Καταθέσαμε μια αρκετά γενική πρόταση. Μια συγκεκριμένη κατάπαυση του πυρός για δύο ή τρεις ημέρες σε ορισμένες περιοχές του μετώπου», δήλωσε ο Μεντίνσκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες. Ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία παρέδωσε στην ουκρανική πλευρά ένα λεπτομερές μνημόνιο που περιγράφει τους όρους της Μόσχας για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Στις συνομιλίες των αντιπροσωπειών που διήρκησαν λιγότερο από μια ώρα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν σε μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, καθώς ανταλλαγή λειψάνων στρατιωτών.

Συγκεκριμένα, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να ανταλλάξουν όλους τους σοβαρά τραυματίες αιχμαλώτους πολέμου ή όσους είναι κάτω των 25 ετών, καθώς και 6.000 σορούς στρατιωτών, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε κάθε πλευρά, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε όλους τους σοβαρά τραυματίες και βαριά αρρώστους αιχμαλώτους πολέμου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει νέους στρατιώτες ηλικίας 18 έως 25 ετών, υπό το σχήμα «όλοι έναντι όλων», τόνισε Ουμέροφ. «Συμφωνήσαμε επίσης στην ανταλλαγή 6.000 σορών πεσόντων στρατιωτών η κάθε πλευρά», πρόσθεσε.

