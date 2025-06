Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τη γέφυρα της Κριμαίας, έβαλε εκρηκτικά υποβρυχίως - Νέο πλήγμα για τη Ρωσία (βίντεο)

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε υποβρύχιο χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι χτύπησε μια γέφυρα προς την Κριμαία με υποβρύχια εκρηκτικά. Σε μια ανάρτηση στο Χ, η SBU μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο που δείχνει μια έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς (σ.σ.: ή αλλιώς η γέφυρα της Κριμαίας), μετέδωσε το SkyNews.

Περίπου 1100 κιλά εκρηκτικών λέγεται ότι πυροδοτήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας μήκους 19 χιλιομέτρων, που αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις που εισβάλλουν στην Ουκρανία, αναφέρει η Daily Mail.

Πλάνα δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από τη γέφυρα μετά την έκρηξη.

Χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα «πολλών μηνών» εργασίας, ανέφερε η SBU, προσθέτοντας ότι οι νάρκες πυροδοτήθηκαν στις 4.44 π.μ. σήμερα το πρωί, χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ των πολιτών.

🔴 BREAKING: For the third time, Ukraine’s Security Service blew up the Crimean Bridge—this time underwater.



The operation took months. Underwater supports were badly damaged at the base. The bridge is now in critical condition. pic.twitter.com/6p1bqyMBj4