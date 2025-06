«Βόμβα» Μασκ: Ο Τραμπ περιλαμβάνεται στην αμαρτωλή λίστα του Έπσταϊν

«Βόμβα» έριξε ο Έλον Μασκ το βράδυ της Πέμπτης: «Ο Τραμπ περιλαμβάνεται στις λίστες του Έπσταϊν», έγραψε στο X.

Η κόντρα μεταξύ Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει πλέον σε πρωτοφανή επίπεδα. Αφού ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν δηλώσεις, με αφορμή τα επικριτικά σχόλια Μασκ για το νομοσχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο «πόλεμος» κλιμακώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Η ανάρτηση-βόμβα του Έλον Μασκ

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!