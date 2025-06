Συγκλονιστικά βίντεο από την ουκρανική επίθεση με drones σε διυλιστήριο στην πόλη Ένγκελς της Ρωσίας

Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία το βράδυ της Πέμπτης, με στόχο – μεταξύ άλλων – ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ένγκελς της ρωσικής περιφέρειας Σαρατόφ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Το πλήγμα σημειώνεται σε μικρή απόσταση από την αεροπορική βάση Engels-2, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά κέντρα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Βίντεο που ανάρτησαν κάτοικοι στην πλατφόρμα Telegram και αναδημοσιεύτηκαν από ανεξάρτητα ρωσικά μέσα όπως το κανάλι Astra, δείχνουν πύρινες στήλες να υψώνονται στον ουρανό μετά την επίθεση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές και σε κατοικημένο κτίριο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαρατόφ, Ρομάν Μπουσάργκιν, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε «βιομηχανική μονάδα» χωρίς να κατονομάσει την εγκατάσταση, επιβεβαιώνοντας την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η Rosaviatsiya, η ομοσπονδιακή ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε περιορισμούς στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Σαρατόφ λόγω της απειλής από drones.

Ukraine launches huge drone swarm attack against military targets across Russia:



- Fuel depot of the Engels Air Base hit

- Dyagilevo Air Base hit

- Military electronics plant in Tambov hit

- Bryansk Airport hit



+ Podolsk near Moscow & Crimea pic.twitter.com/zhbNS7oKGv