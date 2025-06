Λος Άντζελες: Έφθασαν τα πρώτα στρατεύματα της Εθνοφρουράς

Τα πρώτα στρατεύματα της Εθνοφρουράς έφτασαν στο Λος Άντζελες, μετά την εντολή Τραμπ προκειμένου να καταστείλουν τις βίαιες ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στο σχέδιο μαζικών απελάσεων και τις συλλήψεις μεταναστών.

Πλάνα που μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο ABC7 δείχνουν στρατεύματα στο κέντρο της πόλης, ενώ νωρίτερα διέσχισαν την περιοχή Paramount του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το BBC, τα στρατεύματα συγκεντρώνονται έξω από το κέντρο κράτησης του κέντρου του Λος Άντζελες, όπου μεταφέρονται οι μετανάστες μετά τη σύλληψή τους.

Live εικόνα από το Λος Άντζελες:

Η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες για να παρέμβει στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της μετανάστευσης, μια κίνηση που καταδίκασε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του Τραμπ «εμπρηστική» και προειδοποιώντας ότι «θα κλιμακώσει τις εντάσεις».

