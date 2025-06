Οκτώ νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Γκρατς της Αυστρίας - Μαθητής ο ένοπλος

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην αυστριακή πόλη Γκρατς.

Ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας.

Μαθητής ο ένοπλος

Σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Φριτς Γκρούντνιγκ, πιθανότατα αυτοκτόνησε.

Ο ύποπτος φέρεται να βρέθηκε νεκρός σε μία από τις τουαλέτες. Ήταν μαθητής και φέρεται να θεωρούσε τον εαυτό του θύμα εκφοβισμού.

Επίσης αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων μαθητών και καθηγητών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εκκένωσης του σχολικού κτηρίου, στην οποία συμμετέχουν αρκετές δυνάμεις και η ειδική μονάδα Cobra. Η αστυνομία ζητά από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή γύρω από το σχολείο και να υπακούει στις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας.

BREAKING: 🇦🇹‼️ At least 9 people are dead after a shooting rampage at a school in Graz, Austria.



Eyewitnesses said they heard between 30 and 40 shots.



The suspected shooter is believed to have locked himself in the toilet and then killed himself. pic.twitter.com/ElCJfRLUdv