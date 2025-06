Ο Τραμπ αγνοεί τις αντιδράσεις και σχεδιάζει 3.000 συλλήψεις μεταναστών την ημέρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ γυρνά την «πλάτη» στις μαζικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει εδώ και πέντε ημέρες στο Λος Άντζελες υιοθετώντας ακόμη πιο σκληρή γραμμή για το μεταναστευτικό, σχεδιάζοντας 3.000 συλλήψεις την ημέρα. Πρόκειται για τριπλασιασμό του στόχου των συλλήψεων που είχε θέσει, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι θα μείνει αμετακίνητος στην κυβερνητική πολιτική του.

Όπως αποκάλυψαν πηγές στο Reuters, ο Λευκός Οίκος απαίτησε από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ να αυξήσει δραστικά τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών, γεγονός που σηματοδοτεί την αλλαγή τακτικής για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστώσεων που φτάνουν τις 3.000 συλλήψεις την ημέρα, πολύ περισσότερες από τον προηγούμενο στόχο των 1.000 την ημέρα.

Ορισμένοι επικριτές, όπως αναφέρει το Reuters, σημειώνουν πως αυτή η τακτική τελικά υπονομεύει το αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι η πολιτική αυτή επικεντρώνεται στους «χειρότερους των χειροτέρων» εγκληματιών και υποδηλώνει ότι στοχοποιούνται άνθρωποι αποκλειστικά και μόνο με βάση τις παραβιάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

«Φαίνεται σαν να συλλαμβάνουν απλώς ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκονται στη χώρα παράτυπα και να υπόκεινται σε απέλαση» σχολίασε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ στο ανεξάρτητο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τζούλια Τζέλατ.

Σχέδια για μεταφορά 9.000 μεταναστών στο Γκουαντάναμο

Πέραν του τριπλασιασμού των συλλήψεων, η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη μεταφορά χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στις φυλακές του Γκουαντάναμο, ξεκινώντας μάλιστα ήδη από αυτήν την εβδομάδα, όπως αποκάλυψαν στην Washington Post Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, δε, οι άνθρωποι που σχεδιάζεται να μεταχθούν στις φυλακές προέρχονται από μια σειρά χωρών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες άνθρωποι από χώρες στενών συμμάχων των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Τουρκία και η Ουκρανία, αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου, όπως από την Αϊτή.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα, η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να μην ενημερώσει καν τις κυβερνήσεις των ξένων χωρών σχετικά με τις επικείμενες μεταφορές στις διαβόητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Politico, σκοπός είναι στο Γκουαντάναμο, να μεταφερθούν 9.000 άτομα, εάν οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβληθούν βγουν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Να σημειωθεί όμως, πως παραμένει άγνωστο εάν οι εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν 9.000 νέους κρατούμενους, καθώς πρόκειται για τεράστια αύξηση συγκριτικά με τους εκατοντάδες μετανάστες που μετακινήθηκαν φέτος.

Στους δρόμους και οι 700 πεζοναύτες

Την ώρα, λοιπόν, που η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει περαιτέρω σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της, οι δρόμοι του Λος Άντζελες συνεχίζουν να φλέγονται, προσπαθώντας να ασκήσουν πιέσεις.

Ήδη η μητρόπολη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφαρμόζοντας νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και με χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς να βρίσκονται σε ετοιμότητα να καταστείλουν τις διαδηλώσεις.

Την απαγόρευσης «έσπασαν» όμως αρκετοί εκατοντάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές συλλήψεις, όπως ανακοίνωσε το LAPD.

Multiple groups continue to congregate on 1st St between Spring and Alameda.



Those groups are being addressed and mass arrests are being initiated.



Curfew is in effect.