Χάος στην Ινδία μετά τη συντριβή του αεροσκάφους: Έπεσε σε ξενώνα γιατρών, εξέπεμψε «mayday» αμέσως μετά την απογείωση

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/ 06) στην Ινδία, όταν αεροσκάφος της Air India με προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό υπουργό Υγείας της χώρας, να χάσουν τη ζωή τους «πολλοί άνθρωποι».

Ήδη οι πρώτες σοροί έχουν ανασυρθεί από το κτίριο ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη στα συντρίμμια για να εντοπίσουν επιζώντες.

Το αεροπλάνο είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπως ανέφερε η Air India, ενώ οι τοπικές αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

CISF Rescue Operations Underway at AI 171 Crash Site, Ahmedabad.

Following the tragic crash of London-bound Air India flight AI 171 near Ahmedabad Airport, #CISF personnel immediately activated emergency protocols and rushed to the site. Rescue operations are being carried out in… pic.twitter.com/jnfIWxQF1b — CISF (@CISFHQrs) June 12, 2025

«Το κτήριο πάνω στο οποίο συνετρίβη είναι ξενώνας γιατρών... Έχουμε ήδη καθαρίσει περίπου το 70% με 80% του χώρου και θα ολοκληρώσουμε σύντομα τις επιχειρήσεις», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας σε δημοσιογράφους. Μάλιστα, την ώρα της σύγκρουσης, πολλοί γιατροί ήταν στο κτίριο και γευμάτιζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 242 άτομα, μεταξύ των οποίων 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Όπως ανακοίνωσε η Air India, οι επιβάτες περιλάμβαναν 169 Ινδούς, 53 Βρετανούς, επτά Πορτογάλους και έναν Καναδό.

Πρόκειται για Boeing 787-8 Dreamliner, ένα από τα πλέον σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη, όπως ανέφερε το δίκτυο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Air India Boeing 787 क्रैश: कौन थे पायलट?— Capt. Sumeet Sabharwal (8200 घंटे का अनुभव) मुख्य पायलट थे।

— Co-pilot Clive Kundar के पास 1100 घंटे का अनुभव था।

— दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी।

— पायलट ने MAYDAY कॉल दी, ATC तक संदेश पहुंचा लेकिन फिर संपर्क टूट गया।#planecrash pic.twitter.com/mcCGt3N5uw — Cinetist (@cinetist_) June 12, 2025

«Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε στοιχεία και θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις», ανέφερε η Air India σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Οι τραυματίες μεταφέρονται στα πλησιέστερα νοσοκομεία».

Τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους κι ενώ είχε φτάσει σε ύψους περίπου 190 μέτρων. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο να απογειώνεται πάνω από κατοικημένη περιοχή, να εξαφανίζεται από την εικόνα και στη συνέχεια να υψώνεται στον ουρανό μία τεράστια στήλη φωτιάς.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Στις εικόνες διακρίνονται διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες σε φορεία και να τους απομακρύνουν με ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ, το αεροσκάφος απογειώθηκε από τον διάδρομο 23 στις 1:39 μ.μ. τοπική ώρα (08:09 GMT). Λίγο αργότερα εξέπεμψε σήμα «Mayday» που υποδηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει στη συνέχεια καμία άλλη επικοινωνία.

Η πτήση AI171 της Air India ήταν προγραμματισμένη να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel του Αχμενταμπάντ στις 9:50 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το FlightRadar24. Το σήμα από το αεροσκάφος χάθηκε στις 10:08 π.μ. τοπική ώρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους

Οι πρώτες εικόνες από το περιστατικό δείχνουν το χάος που επικρατεί στο σημείο με συντρίμμια να καίγονται, και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό κοντά στο αεροδρόμιο.

We the people of India are with 0 civic sense.

Crowd only blocking the rescue operation after the Air India #PlaneCrash in Ahmedabad. 😡#AirIndia #Ahmedabad #AhmedabadPlaneCrashes



pic.twitter.com/MtDJQu4wIl — 𝑮𝒂𝒖𝒓𝒂𝒗 Singh (@IacGaurav) June 12, 2025

Επίσης, εικόνες έδειχναν ανθρώπους που μεταφέρονταν σε φορεία και απομακρύνονταν με ασθενοφόρα.

Boeing 787 Dreamliner με χωρητικότητα 300 επιβατών και πλήρως εφοδιασμένο με καύσιμα

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, πρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner που έχει χωρητικότητα περίπου 300 επιβατών.

Η πτήση ήταν πλήρως εφοδιασμένη με καύσιμα για το υπερατλαντικό ταξίδι σχεδόν 10 ωρών, γεγονός που έκανε τόσο την έκρηξη όσο και τη φωτιά που ακολούθησε πιο έντονη.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θύματα ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είχε 8.200 ώρες πτητικής εμπειρίας

Η αεροπορική εταιρεία Air India επιβεβαίωσε ότι η πτήση 171 από τη δυτική πόλη Αχμενταμπάντ προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου συνετρίβη σε ένα «τραγικό δυστύχημα».

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω ότι η πτήση 171 της Air India από το Αχμενταμπάντ προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου ενεπλάκη σήμερα σε τραγικό δυστύχημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Air India, Natarajan Chandrasekaran, σε ανακοίνωση που μεταδίδει το πρακτορείο Agence France-Presse (AFP).

«Τα συλλυπητήριά μας και η βαθιά μας συμπαράσταση πηγαίνουν στις οικογένειες και τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν από αυτό το καταστροφικό γεγονός», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι έχει ενεργοποιηθεί κέντρο έκτακτης ανάγκης και έχει συσταθεί ομάδα υποστήριξης για τις οικογένειες που αναζητούν πληροφορίες.

Η πτήση με προορισμό το Λονδίνο απογειώθηκε από το Αχμενταμπάντ περίπου στις 13:47, με μικρή καθυστέρηση από το αρχικό πρόγραμμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι συνετρίβη εννέα λεπτά μετά την έγκριση για απογείωση από τον Πύργο Ελέγχου.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση στα ινδικά μέσα ενημέρωσης:

«Ο κυβερνήτης Sumeet Sabharwal είναι LTC με 8.200 ώρες πτητικής εμπειρίας. Ο συγκυβερνήτης είχε 1.100 ώρες πτητικής εμπειρίας. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Αχμενταμπάντ στις 13:39 τοπική ώρα από τον διάδρομο 23. Έδωσε σήμα SOS στον Πύργο Ελέγχου, αλλά στη συνέχεια δεν απάντησε στις κλήσεις. Αμέσως μετά την απογείωση από τον διάδρομο 23, το αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο. Από τον τόπο του ατυχήματος ανέβαινε πυκνός μαύρος καπνός».

Πηγή: protothema.gr